Altın fiyatları 3 Ekim Pazartesi
Altın birikiminde bulunanlar güncel rakamları merak ediyor. Peki, gram altın ne kadar? Çeyrek altın alış satış rakamları:
Haftanın ilk iş gününde altın fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. Bu sebeple pek çok kişi 'Güncel altın fiyatları ne kadar?' sorusunun cevabını araştırıyor.
Altın fiyatları 3 Ekim Pazartesi
Gram altın
Alış: 992,00
Satış: 992,19
Çeyrek altın
Alış: 1.631,00
Satış: 1.649,00
Yarım altın
Alış: 3.249,00
Satış: 3.295,00
Cumhuriyet altını
Alış: 6.498,00
Satış: 6.566,00
Reşat altını
Alış: 6.530,47
Satış: 6.598,95
22 ayar bilezik
Alış: 909,79
Satış: 917,67