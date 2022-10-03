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Ekonomi Altın fiyatları 3 Ekim Pazartesi
Ekonomi

Altın fiyatları 3 Ekim Pazartesi

Altın birikiminde bulunanlar güncel rakamları merak ediyor. Peki, gram altın ne kadar? Çeyrek altın alış satış rakamları:

Yeniakit Publisher
2022-10-03 11:01:00 -
Altın fiyatları 3 Ekim Pazartesi

Haftanın ilk iş gününde altın fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. Bu sebeple pek çok kişi 'Güncel altın fiyatları ne kadar?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Altın fiyatları 3 Ekim Pazartesi

Gram altın

Alış: 992,00

Satış: 992,19

Çeyrek altın

Alış: 1.631,00

Satış: 1.649,00

Yarım altın

Alış: 3.249,00

Satış: 3.295,00

Cumhuriyet altını

Alış: 6.498,00

Satış: 6.566,00

Reşat altını

Alış: 6.530,47

Satış: 6.598,95

22 ayar bilezik

Alış: 909,79

Satış: 917,67

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