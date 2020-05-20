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Ekonomi

Altın fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-05-20 12:40:17 -
Altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 382,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.539,00 lira oldu.

Altın türlerinin, pazartesi günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 383,80 384,00 382,10 382,30
Cumhuriyet Ata Lira 2.530,00 2.551,00 2.518,00 2.539,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 350,00 354,00 348,50 352,50
Lira(Tam) Ziynet 2.472,00 2.492,00 2.461,00 2.481,00
Yarım Ziynet 1.236,00 1.246,00 1.230,00 1.240,00
Çeyrek Ziynet 618,00 623,00 615,00 620,00

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