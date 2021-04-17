Altın fiyatı, altın fiyatları, gram altın fiyatları, çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altın fiyatı anlık

Altın fiyatı ne kadar? Altına yapıtın yapan ya da yapacak olanlar anlık altın fiyatlarını internet üzerinden araştırmaya devam ediyor. Kripto paraların yasaklanmasından sonra çeyrek altın, gram altına yönelişin bir hayli olacağı beklenirken, Merkez Bankası’nın faiz kararından sonra altın fiyatı da yükselmeye başladı. Anlık altın fiyatları ne kadar, 17 Nisan altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik alış satış fiyatı ne kadar? İşte altın fiyatları son durum bilgileri.