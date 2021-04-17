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Ekonomi Altın fiyatı, altın fiyatları, gram altın fiyatları, çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altın fiyatı anlık
Ekonomi

Altın fiyatı, altın fiyatları, gram altın fiyatları, çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altın fiyatı anlık

Altın fiyatı ne kadar? Altına yapıtın yapan ya da yapacak olanlar anlık altın fiyatlarını internet üzerinden araştırmaya devam ediyor. Kripto paraların yasaklanmasından sonra çeyrek altın, gram altına yönelişin bir hayli olacağı beklenirken, Merkez Bankası’nın faiz kararından sonra altın fiyatı da yükselmeye başladı. Anlık altın fiyatları ne kadar, 17 Nisan altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik alış satış fiyatı ne kadar? İşte altın fiyatları son durum bilgileri.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 12:59:00 - 2021-04-17 13:00:01
Altın fiyatı, altın fiyatları, gram altın fiyatları, çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altın fiyatı anlık

Altın fiyatı son dakika haberler: Dolar kurunda yaşanan dalgalanmalar altın ons fiyatlarına da yansıyor. Korona salgını ile mücadele devama derken altın fiyatı da hareketliliğini sürdürüyor. İnişli çıkışlı bir performans sergileyen altın alış ve satış fiyatları düğün, nişan, nikah yapacakların yanında yatırımını altından yana kullanacaklar da son altın fiyatlarını araştırıyor. İşte anlık altın fiyatlarında dikkat çeken yükleşin bilgileri. 17 Nisan bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATI

459,06

461,06

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

460,06

460,38

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.775,68

1.777,34

ÇEYREK ALTIN FİYATI

736,10

752,71

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.944,40

3.001,65

YARIM ALTIN FİYATI

1.467,60

1.505,43

ZİYNET ALTINI FİYATI

2.944,40

3.001,65

ATA ALTIN FİYATI

3.042,07

3.120,77

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

252,08

303,39

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

415,45

445,52

GÜMÜŞ GRAM FİYATI

6,72

6,73

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI

25,95

25,98

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