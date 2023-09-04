Altın, euro, dolar derken İslam Memiş 'son fırsat' diyerek duyurdu: Elinde TL olanlar hemen bunu yapsın

Finans Analisti İslam Memiş, yatırımcılar neye dikkat etmeli sorusunu yanıtladı.

İslam Memiş, 'Eylül ayının ilk haftasına altın fiyatları sakin seyirde başladı. Ekranlarda 1678 lira olan gram altın serbest piyasada ise, 1700 lira aralığında, yatırımcı fiyat farklılıklarını göz önünde bulundurulmalı.

Ons altın tarafında ise toparlanma söz konusu. Bu hafta Dolar endeksinde ise geri çekilme bekliyoruz.

Özellikle ekim ayına dikkat çekmek isterim, ons altında 2000 dolar civarında ataklar bekliyorum.

Eylül ayındaki düşüşler son bir alım fırsatı olabilir.

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Ekim ayı itibariyle 1800'lü rakamları konuşabiliriz.

Düğün yapacaklar, elinde TL olarak buraları alım fırsatı olarak değerlendirsin.

Yatırımcılar için eylül ayı alım gücü kapsamında bir fırsat olarak görünüyor. Ekim ayında ise bu yükseliş biraz daha fazla olacağı için eylül son fırsat olarak görülüyor.' şeklinde konuştu.