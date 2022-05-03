Altın düştü! Hatice Kolçak altın için uyardı: Bayramda kuyumcu bulursanız hemen...

Altının ons fiyatı, dünkü işlemlerde yaklaşık 2,5 ayın en düşük seviyesini görürken; bugün de düşüş eğilimini sürdürüyor. Gram altın fiyatları da, ons altın fiyatlarında yaşanan düşüşün öncülüğünde inanılmaz bir şekilde değer kaybediyor.

Ekonomist Hatice Kolçak, gram altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Hatice Kolçak yaptığı açıklamada, "Altın dibi görebildiği kadar görecek. FED gerilimi var. İnişler genelde sınırlı oluyor. Bankada makas çok açık. 35 lira gibi bir fark var. Nöbetçi gibi bir kuyumcu bulabilrseniz alım için fırsat veriyor. 880 civarı tam kaymaklıdır. Bu seviyeler hep alım fırsatlarıdır. Benim politikam, kademeli alanlardanım. Bu süre. Devam ediyor. 910 liradan alanlar sıkılmasın, üzülmesin. Alıp bir kenara bırakın. Aşağı gelişlerde alın. Uzun vadeci değilseniz bu işlere girişmeyin" ifadelerini kullandı.