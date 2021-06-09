Altın düşecek mi? Merkez Bankası faiz indirimi sonrası altın düşer mi? Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç para?

Altın fiyatları, yatırımcıların bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verisine odaklanmasıyla karışık seyir izlerken gram altın ise dolar/TL ’de bu hafta yaşanan düşüşe rağmen küresel altın fiyatlarının pazartesi günü yükselmesiyle hafta başına göre yatay seyrediyor. Merkez Bankası faiz indirimini gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği merak edilirken Merkez Bankası 17 Haziran'da toplanıyor. Banka, faiz indirimi kararı vermesi durumunda altın fiyatlarında aşağıya doğru bir inişin söz konusu olacağı bekleniyor. Ancak altın fiyatlarındaki bu düşüşün ne kadar olacağı da merak ediliyor. Peki çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç para oldu?

Gram altın, çeyrek altın ne kadar?

Gram altın 524 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 856,29 lira, Cumhuriyet altını ise 3.417,65 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise, şu dakikalarda 1.894 dolardan alıcı buluyor.

GRAM ALTIN FİYATI

524,10

524,18

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.893,56

1.893,77

ÇEYREK ALTIN FİYATI

837,78

856,29

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.354,23

3.417,65

YARIM ALTIN FİYATI

1.671,88

1.714,07

ZİYNET ALTINI FİYATI

3.354,23

3.417,65

ATA ALTIN FİYATI

3.439,00

3.526,00

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

287,22

344,18

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

472,24

504,51