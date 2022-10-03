Altın, dolar ve gümüş için İslam Memiş tarih verdi! Alacaklar, satacaklar dikkat

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Ekim'de kazanacak yatırım araçlarını açıkladı. Altın, gümüş, kripto para ve dolarda Ekim ayı içinde yaşanabilecek risklere dikkat çekti.

İşte İslam Memiş'in o yazısı:



Eylül’ün son günlerinde yine Ekim’i etkileyecek gelişmeler yaşandı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Cuma günü Türkiye’nin kredi notunu “B+” dan “B”ye indirdi, görünüm “durağan” dedi.

ABD senatosuna Türkiye’ye F-16 satışı için yeni şartlar sunuldu. PYD terör örgütü ve Yunan adaları için kullanılmayacak. İsveç ve Finlandiya NOTA’ya kabul edilecek.

Rusya, İtalya’ya gaz akışını durdurdu.

Rusya, Ukrayna’nın bazı bölgelerini ilhak etti.

Borsa manipülasyonu gözaltı kararları var.

Amerika Merkez Bankası (FED), ise acil bir karar ile toplantı yapacak. Kredi notunun düşürülmesi iç piyasalar için nagatif bir gelişme.

Rusya’nın gaz kesimleri ve ilhak haberleri, jeopolitik ve belirsizlik açısından önemli.

Borsa tarafında yabancı ve yerli girişleri Kasım ortasına kadar zorlaşabilir. 3 bin puan seviyesinin altına sarkma ihtimali yüksek.

FED’in acil toplantısına çok anlam yüklememek gerek, yapabilecekleri şey sınırlı. Faiz artırmak. O da şimdi değil.

Ekim ayında dolar tarafından (DXY), bir şey beklemiyorum. 110 seviyesi veya altına sarkmalar mümkün olabilir.

Emtia fiyatları, kripto paralar ve dolar karşısındaki tüm majör para birimlerinde toparlanma görebiliriz.

ABD enflasyonu beklenenden az gelebilir, Ekim ayı için pozitif olabilir.

Altın ve gümüşün ons fiyatı, kripto paralar ve pariteler, Ekim’de direnç seviyesini kırabilir.

Ancak burada önemli olan şey direnç seviyesinin üzerinde kalıcı olup olmayacağı.

Kasım’a ötelenen veya Kasım’da da yükselişini devam ettirecek bir zaman dilimine girdiğimizi öngörüyorum. O direnç seviyeleri altının ons fiyatında 1.730 dolar, gümüşün ons fiyatında 21 dolar, bitcoin de 22 bin dolar seviyeleri.

Yurt içi piyasalarda dolar/TL kuru ve gram bazında hikaye daha farklı. Biz dünyadan ayrıştığımız için dışardaki gelişmeler, bizi ikinci kez direkt etkiler. Hem döviz kurları hem de TL bazlı ensturmanlarda yükselişin devamını bekliyorum.

1.000 lira seviyesinin üzerine yerleşen gram altın, 12 lira seviyesinin üzerine yerleşen gram gümüş artık sürpriz değil!

TÜİK, bugün Eylül enflasyonunu açıklayacak. Yıllık TÜFE’nin yüzde 84’ü geçmesi bekleniyor.

İTO verilerine göre İstanbul enflasyonu yüzde 107,4 arttı.

Yüksek enflasyon Ekim’in ilk haberi olacak.

Ekim ayında küresel borsalarda satıcılı, altın, gümüş, bitcoin ve pariteler de alımlar hızlanabilir.

Özellikle ABD ve İngiltere’de fiziki altın talebinde artış olduğu gözlenmekte.

Kasım’da ABD’de ara seçim var. Ara seçim öncesi ABD’nin jeopolitik riskleri artıracak adımlar atması bekleniyor. Bunun hazırlığı da Ekim’de yapılabilir.

Yılın son çeyreğine girdik.

Yılın son çeyreği, ilk çeyrek gibi olabilir.

Üç ay dikkat etmek gerek!

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