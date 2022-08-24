Altın, dolar, Euro ve gümüş derken İslam Memiş az önce duyurdu! Bu yatırım aracının yakınından bile geçmeyin, uzak durun

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yatırımcılara, "Sepetinizde en az 4 enstrüman olsun" önerisinde bulundu.

Dolardan uzak durun

İslam Memiş "Diyelim 10 bin dolarınız ya da 10 bin liranız var. 4 eşit parçaya bölüp altın, gümüş, euro ve sterlin alarak riski dağıtırsınız. Benim vurgulamak istediğim, dolardan uzak durmak gerekiyor. 20 lirayı görecek dedim ama diğerleri daha fazla getiri sağlayabilir" ifadelerini kullandı.

Memiş, "Gram altında 1090, 1125, 1200 ve 1450 lirayı telafuz ediyorum, bunda problem yok. Kısa vadeli baskılanmalar olacaktır, onlar ayrı. Kesinlikle 1030 seviyesi üzerinden gram altın almayın. Çünkü kesinlikle o seviyenin altına gelecek. 1000 liranın altına bile getirebilirler. Sakın tuzağa düşmeyin" dedi.