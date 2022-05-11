Altın, dolar, Bitcoin... Piyasalar ABD enflasyonuna odaklandı!

Çin’de Kovid vakalarında iyileşme görülmesinin ardından Asya hisse senetleri ve Amerikan hisse vadelileri bugün ralli yapıyor. Asya’da yükselişlere Çin CSI 300 endeksi yüzde 2’lik oranla öncülük ediyor. Hong Kong Hang Seng de yüzde 2'ye yakın artıda.

Dalgalı geçen Salı günkü seansı yüzde 0,25 artıda kapatan S&P 500’de vadeliler yükseliyor. Bloomberg Dolar Endeksi yüzde 0,1 gerilese de 1.253 ile 2020 zirvelerine yakın.

Küresel piyasalar dikkatler ABD enflasyonunda

Bloomberg anketine katılan 51 ekonomistin medyan beklentisi Nisan'da ABD’de yıllık tüketici fiyat artışının yüzde 8,1’e gerileyeceği yönünde.

Mart ayında TÜFE yüzde 8,5 artışla son 40 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşmişti. TÜFE’de beklenen yavaşlamada dayanıklı tüketim mallarında yaşanan istikrarlı fiyat düşüşlerinin etkili olması bekleniyor.

Diğer taraftan Çin’de ekonomik aktivitenin yavaşlamasına paralel enerji fiyatlarının zirvesinden düşmesi de ABD TÜFE’deki olası gerilemeyi açıklayabilir.

Bloomberg Economics Analisti Anna Wong nisan TÜFE verisinin Fed’e neşelenmek için bir sebep olabileceğini, buna karşın Fed’in önümüzdeki iki toplantıda faizin 50 baz puanlık adımlarla artırılmasını beklediklerini söyledi.

Fed üyelerinden son mesajlar

Fed üyeleri, başkan Jerome Powell’ın gelecek iki toplantıda 50 baz puanlık faiz artırımı yapılabileceği sinyalini desteklemeye devam ediyor.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic önümüzdeki iki toplantıda 50’şer baz puanlık faiz artışı görmeyi istediğini söyledi. Bostic Fed’in gelecekte ipotek teminatlı menkul kıymet satışı yapmaya açık olması gerekliliğini de kaydetti.

Christopher Waller ise faiz artış sürecinin Volcker anı olmadığını, ekonominin bu artışlara dayanabileceğini bildirdi. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester de iki toplantıda 50’şer baz puan faiz artırımı söylemine destek verdi. Mester yine de enflasyonun yüksek kalması durumunda 75 baz puanlık artışa açık kapı bıraktı. Bu arada Lisa Cook, ABD Senatosu oylamasının ardından Fed’de ilk siyah kadın üye oldu. Cook’un üyeliği, Senato’da beraberlikle biten oylamanın ardından ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in oyuyla onaylandı.