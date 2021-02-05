Altın daha düşecek mi? Uzmanlardan kritik açıklama

Uzmanlar bu dönemde altına yatırım yapılmasını riskli bularak küresel bir salgın krizi olduğunu ve altında yatırım yapmanın çok riskli olduğunu savunuyor. Birçok uzman kısa vadede riskli görülen altın fiyatları uzun vadede kar sağlayacağını iddia ediyor.

Altın ne zaman yükselişe geçecek?

Peki, altın fiyatları düşer mi? Altın fiyatları yükselir mi? ABD Başkanı Biden yönetiminin Korona virüsü teşvik paketini onaylaması halinde ise altın yatırımlarının değer kazanması bekleniyor. Korona virüsü mutasyonunun yayılmasının panikle beraber klasik yatırım araçlarına olan ilgiyi artırması bekleniyor. Bu beklenti doğrultusunda korona virüsü mutasyonu ile ilgili gelişmeler de "Altın fiyatları yükselecek mi?" sorusunun cevabı açısından önem kazanacak.

5 Şubat cuma güncel altın fiyatları ne kadar?

Gram altın fiyatları uzun süre sonra amiyane tabirle resmen çakıldı. Serbest piyasada hafta başından beri aşağı yönlü seyrin hakim olduğu gram altın fiyatları 412 lira seviyelerinde işlem görüyor.

Çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Çeyrek altın fiyatları da tıpkı gram altın fiyatları gibi güne aşağı yönlü seyirle başladı. Çeyrek Altın 675 lira seviyelerinden işlem görüyor.

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI NE KADAR?

419,73

419,81

ALTIN/ONS ($) FİYATI NE KADAR?

1.840,68

1.841,15

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.686,27

2.737,14

YARIM ALTIN FİYATI

1.338,92

1.372,79

ZİYNET ALTINI FİYATI

2.686,27

2.737,14

ATA ALTIN FİYATI

2.797,79

2.868,59

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

379,93

408,63

Dolarda sert düşüş devam ediyor

İstanbul serbest piyasada dolar 7,1080 liradan, avro 8,7190 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 1 artışla 1.861 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,9 yükselişle 55,4 dolardan işlem görüyor.

Sıkı duruş sürecek mesajı dolar kurunu baskılıyor

Ağbal'ın piyasalara verdiği net mesajlar, özellik yüzde 5 enflasyon hedefi yakalanana kadar, faizin enflasyon üzerinde tutularak yatırımcılara pozitif getiri sağlanacağını gösteriyor. Bune ek olarak 'Gerekirse daha fazla sıkılaştırmaya gideriz' açıklamaları dolar/TL'yi baskılayan en büyük unsur olarak dikkat çekiyor.