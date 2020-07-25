Altın daha da artacak mı? Altını olanlar dikkat!

Altın fiyatları bugün de yükselişini sürdüyor. Canlı rakamlardaki yükseliş nedeniyle yatırıcımlar için büyük bir fırsat doğuyor. Peki; 25 Temmuz cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.810,20

SATIŞ: 2.829,70

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.792,00

SATIŞ: 2.834,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.698,84

SATIŞ: 2.751,14

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.364,10

SATIŞ: 1.381,10

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 684,10

SATIŞ: 691,40

GRAM ALTIN

ALIŞ: 418,49

SATIŞ: 418,84

Gram altın fiyatları bir kez daha tarihi zirvesini tazeledi

Vaka sayıları artıkça piyasalarda bulunan bol likidite güvenli liman etiketine sahip altına kayıyor. Son olarak altının onsunda 1894 dolar ile son 9 yılın yüksek seviyesi görülürken, gram altın fiyatı ise ons tarafından gelen destekle yeni tarihi zirvesini bir kez daha yeniledi. Gram altın hafta başından beri tarihi zirvesini yeniliyor.

CITI: Ons altın 2000 doları görebilir

Altın onsunda tarihi zirve 1921 dolarla 2011 yılında gerçekleşti. ABD'li Citigroup'a göre ABD Doları cinsinden altının gelecek 6-9 ay içerisinde rekor kırmasını bekliyor. Banka, altında özellikle yılın ikinci yarısında 'yüzde 30' ihtimalle ons altın fiyatlarının 2000 doları aşmasını muhtemel görüyor.

"Gram altında her sene %35-40 aralığında bir artış olabilir"

İnsanlara yatırımlarını emtiaya yapmalarını sık sık tavsiye ettiğini ifade eden uzman isim, "Özellikle uzun vadeli bakınca bugünkü gram altın ve ons altın yine ucuz. Neye göre ucuz? Önümüzdeki yıllara göre ucuz. Mesela her yıl gram altın tarafında %35-40 aralığında bir artış olacak" dedi.

Altın neden yükseliyor?

Sabah'ın haberine göre; güvenli liman etiketine sahip altın, doların küresel düzeyde değer kaybetmesiyle ons tarafından destekleniyor. Merkez bankalarının genişleyici adımları bol likidite oluşturmayı sürdürüyor ve bu durumun devam edeceği beklentisi altına yarıyor.

Artan likiditenin bir kısmı da borsalara kayıyor. Küresel düzeyde hisse senedi piyasaları özellikle teknoloji şirketleri önderliğinde rekorlara imza attı.

Altın destekli borsa fonlarındaki (ETF) altın varlıkları, yatırımcıların güvenli liman aramaları ile birlikte yükseliyor.