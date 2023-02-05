Altın çöktü! Kuyumcular şokta: Dibe çakılan altın için son alım fırsatı duyuruldu

Emre Öztürk'ten altın ile ilgili uyarılarda bulundu. Altın yatırımcılarının uzun vadeli düşünmesi gerektiğinin altını çizen Öztürk, uzun vadede altının her zaman kazandıracağını paylaştı.

Altın piyasalarında 2022 yılının son çeyreğinde başlayan hareketlilik, Ocak ayının ilk üç haftasını iyi geçirirken Şubat ayına yeniden yükselişle başlayan altın borsaları bugün bir kez daha değer kaybetti.

Altın piyasalarında hareketlilik 2022 yılının son çeyreğinden itibaren devam ediyor. Gram altın Ocak ayının ilk üç haftasını oldukça iyi geçirerek bin 180 TL'den yeni yıla başlamış, ancak üçüncü hafta itibariyle gerileme başladı. Şubat ayı ise yükselişle başlamış ancak bugün bir kez daha değer kaybetti. Şu anki durumda gram altın bin 150 TL'den işlem görmekte. Ons altın ise bin 925 dolardan bin 910 dolara kadar geriledi. Bu hareketliliğin nedenini 15 yıllık kuyumcu Emre Öztürk İHA'ya değerlendirirken, seçim tarihinin belli olmamasını gösterdi. Öztürk, “Piyasalarda özellikle seçim tarihi açıklandıktan sonra bir belirsizlik hâkim oldu. Bu belirsizlik de tabii ki fiyatlara hem artı yönünde hem de eksi yönde yansıyor. İnsanlar ne yapacağını bilmediği için bekleme aşamasına geçti.” dedi. Bunun yanı sıra, merkez bankasının faiz kararının ve Avrupa'dan açıklanan verilerin etkisiyle dolar da yoğun bir şekilde yükseliş gösterdi. Ancak bu yükselişin ardından aşağı doğru bir hareket başladı. Öztürk, bu aşağı düşüşün vatandaşlar için alım fırsatı oluşturduğunu söyledi. Altının değerindeki bu belirsizlik nedeniyle yatırımcılar ve kuyumcular şu an oldukça merakla altın fiyatlarını izliyor. Emre Öztürk, yıl sonu gram altınının değerini de tahmin etti. Yıl sonu değerinin bin 195-200 TL arasında olacağını söyledi.

Emre Öztürk, altın yatırımının uzun vadeli olması gerektiğini belirterek, yıl sonu için altının gramının bin 450 lira seviyelerini çok rahat görebileceğini tahmin etti.

ALTIN MADENİNDEN ÇIKAN FAYDALAR VE YIL SONU ALTIN FİYAT TAHMİNİ

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan altın madeninin ülke ekonomisine sağlayacağı katkılar ile ilgili konuşan Emre Öztürk, altın alım fırsatının dikkat çekmesinin ardından yatırımcıların uzun vadeli yatırım için altını tercih etmesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. "Altında hafif düşüşler olsa da vatandaşların alımı arttırması fiyatları yukarıya iter. Yıl sonu için altının gramının bin 450 lira seviyelerini çok rahat göreceğini tahmin ediyoruz" diyen Öztürk, altın rezervinin ülke ekonomisine fayda sağlayacağını, fakat altın fiyatlarının düşmesine etki edemeyeceğini vurguladı. Öztürk, altın yatırımında önemli olanın uzun vade beklemek ve alım yaptıktan sonra en az 6 ay veya 1 yıllık süreyle beklenmesi gerektiğinin altını çizdi. "Birkaç ay sonra seçim olacak ve piyasalarda inişler çıkışlar olacak. Biz fiyatların seçim sonrasında çok daha yukarılara çıkacağını düşünüyoruz" diyen Öztürk, altın yatırımcılarının seçim sonrasını beklemesi gerektiğinin altını çizdi. Altın fiyatlarının güvenli bir şekilde yükselmesi beklenirken, Türkiye ekonomisinin artık bir altın madeni ile çok daha güçlü bir şekilde hareket etmesi de bekleniyor. Altın için uzun vadeli beklentilerin çok daha yüksek olduğu bu günlerde, Öztürk'ün tavsiyeleri ile yatırımcılar kârlı çıkmayı hedefliyorlar.