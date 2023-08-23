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Ekonomi Altın cazibesini koruyor!
Ekonomi

Altın cazibesini koruyor!

Yeniakit Publisher
2023-08-23 10:32:00 -
Altın cazibesini koruyor!

Yapılan bir ankete katılan fon yöneticileri önümüzdeki 12 ay boyunca altının cazibesini koruyacağını düşünüyor.

Yapılan bir ankete katılan fon yöneticileri önümüzdeki 12 ay boyunca altının cazibesini koruyacağını düşünüyor.
Bloomberg News'e konuşan bir düzine kadar fon yöneticisine göre altın cazibesini kaybetmiyor ve önümüzdeki on iki ay içinde değerli metale olan ilgilerini korumayı ya da artırmayı bekliyorlar.

Varlık yöneticilerinden hedge fonlara kadar yatırımcılarla yapılan anket, 2024'e kadar fiyat beklentileri için mütevazı bir iyimserlik ortaya koydu.

Ankete katılanların tamamı önümüzdeki 12 ay içinde altına olan yatırımlarını azaltmayacaklarını söylerken, 5 katılımcı yatırımlarını artırmayı beklediklerini ifade etti. Katılımcıların üçte ikisinden fazlası fiyatların yükseleceğini, beşi ise tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkacağını öngördü

Anket 10 Ağustos ve 22 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi.
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