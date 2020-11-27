Altın bugün kaç TL? (27 Kasım 2020 çeyrek altın - gram altın fiyatları)
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 1,31 azalışla 459,90 liradan tamamladı. Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 745,00 lira, Cumhuriyet altını 3.052,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 459,90 liradan işlem gördü. Peki çeyrek altın - gram altın kaç TL? 27 Kasım 2020 altın fiyatları en son ne kadar oldu?
Merkez Bankası'nın faiz artırımının ardından altın fiyatları bir hayli düştü. Altına yatırım yapan ya da gram altın, çeyrek altın alacak vatandaşlar altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Peki altın bugün kaç para? Çeyrek altın, gram altın düştü mü? İşte 27 Kasım altın fiyatlarında son durum.
Gram altın fiyatı
458,37 TL
458,45 TL
Çeyrek fiyatı
744,50 TL
761,10 TL
22 ayar bilezik fiyatı
419,50 TL
421,50 TL
Cumhuriyet altın fiyatı
2.978,00 TL
3.026,00 TL
Yarım altın fiyatı
1.489,10 TL
1.531,50 TL