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Ekonomi Altın bugün kaç TL? (25 Kasım 2020 çeyrek altın - gram altın fiyatları)
Ekonomi

Altın bugün kaç TL? (25 Kasım 2020 çeyrek altın - gram altın fiyatları)

Çeyrek altın - gram altın kaç TL? 25 Kasım 2020 altın fiyatları en son ne kadar oldu? Kapalıçarşı’da altın fiyatlarında son durum ne? Altın düştü mü, gram altın, çeyrek altın, bilezik ne kadar?

Yeniakit Publisher
2020-11-25 08:34:00 -
Altın bugün kaç TL? (25 Kasım 2020 çeyrek altın - gram altın fiyatları)

Merkez Bankası'nın faiz artırımının ardından altın fiyatları bir hayli düştü. Altına yatırım yapan ya da gram altın, çeyrek altın alacak vatandaşlar altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Peki altın bugün kaç para? Çeyrek altın, gram altın düştü mü? İşte 25 Kasım altın fiyatlarında son durum.

Gram altın 464 lira seviyelerinde işlem görüyor. Çeyrek altın 755 lira, Cumhuriyet altını 3.112 liradan satılıyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 25 Kasım 2020 anlık ve güncel altın fiyatları...

Gram altın fiyatı

Alış 464,47 TL

Satış 464,57 TL

Çeyrek altın fiyatı

754,80 TL

773,90 TL

22 ayar bilezik fiyatı

425,00 TL

429,00 TL

Cumhuriyet altın fiyatı

3.020,30 TL

3.112,90 TL

Yarım altın fiyatı

1.510,10 TL

1.554,10 TL

18 ayar altın gram fiyatı

198,84 TL

230,80 TL

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