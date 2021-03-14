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Ekonomi Altın bu hafta kaç lira olur?
Ekonomi

Altın bu hafta kaç lira olur?

Altın fiyatlarında yatay seyir sürüyor. Dolar TL kurundaki geri çekilme ve ons fiyatındaki yatay seyirle birlikte gram altının geçtiğimiz hafta 416 lira olması iç piyasadaki altın fiyatlarına yaradı. Peki, bu hafta altın ne kadar olacak? Altın bu hafta kaç lira olur?

Yeniakit Publisher
2021-03-14 16:44:00 -
Altın bu hafta kaç lira olur?

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş’ten altın ve gümüş yatırımcısı için tüyolar verdi. Geçen hafta 408 lira ile 420 lira arasında işlem gören gram altın için İslam Memiş, yaz alarında gram altının 500 lirayı, gram gümüşün de 10 lirayı aşacağını söyledi.

Altın bu hafta kaç lira olur?

Altın ve gümüş piyasasında aşırı oynaklık sürerken, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara dikkat çeken uyarılar ve tahminler geldi. Geride bıraktığımız haftada altının ons fiyatının 1680-1740 dolar, gram fiyatının da 408-420 lira arasında işlem gördüğünü hatırlatan İslam Memiş, "Dolardaki yükselişin altının gram fiyatını olumlu yönde desteklediğini için düşüşlerin sınırlı kaldığını gördük" dedi.

Altının ons fiyatının 1720 doların üzerinde haftayı tamamlamasının yükselişlerin devamı için önemli olduğunun altını çizen İslam Memiş, "Altının ons fiyatının 1740-1760 dolara kadar tepki yükselişlerini devam ettirebileceğini tahmin ediyorum" dedi.

 

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