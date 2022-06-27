Altın borcu olanlar dikkat! İslam Memiş işaret fişeğini yaktı: Gram altın O rakama gelince alın

Son dakika haberi...Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) TL ticari krediler için yeni kararını açıkladı. Bununla beraber dolar kuru hızlı bir geri çekilme ile 16,49 TL'yi, gram altın ise 1000 TL psikolojik bandını aşağı yönlü kırarak 968 TL'yi gördü. Peki altın ve dolar için düşüş sürecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? A Haber'de yayına katılan Finans Analisti İslam Memiş, BDDK'nın kararını değerlendirirken, döviz ve altın piyasası için beklentilerini açıkladı.

"Dolar ve altın için düşüş sürecek mi" sorusunu yanıtlayan Memiş, "Kurum ve kuruluşların önümüzdeki dönemde yeni kararlar açıklayabilir. Temmuz ve Ağustos aylarında kur ataklarından ziyade biraz daha dengelenen gerileyen bir süreç olarak öne çıkabilir" dedi.

Memiş, altın alım satımı yapanların, düğün yapacaklar olanların, altın borcu olanların 950-1000 TL bandında alım yapmasının uygun olacağını açıkladı.