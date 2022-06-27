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Ekonomi Altın borcu olanlar dikkat! İslam Memiş işaret fişeğini yaktı: Gram altın O rakama gelince alın
Ekonomi

Altın borcu olanlar dikkat! İslam Memiş işaret fişeğini yaktı: Gram altın O rakama gelince alın

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun kararı sonrası sert bir şekilde gerileyen dolar ve altın için Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken tahminler geldi. Memiş, gram altında alım fırsatına ilişkin 950 liraları işaret etti.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 15:32:00 - 2022-06-27 15:48:33
Altın borcu olanlar dikkat! İslam Memiş işaret fişeğini yaktı: Gram altın O rakama gelince alın

Son dakika haberi...Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) TL ticari krediler için yeni kararını açıkladı. Bununla beraber dolar kuru hızlı bir geri çekilme ile 16,49 TL'yi, gram altın ise 1000 TL psikolojik bandını aşağı yönlü kırarak 968 TL'yi gördü. Peki altın ve dolar için düşüş sürecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? A Haber'de yayına katılan Finans Analisti İslam Memiş, BDDK'nın kararını değerlendirirken, döviz ve altın piyasası için beklentilerini açıkladı.

"Dolar ve altın için düşüş sürecek mi" sorusunu yanıtlayan Memiş, "Kurum ve kuruluşların önümüzdeki dönemde yeni kararlar açıklayabilir. Temmuz ve Ağustos aylarında kur ataklarından ziyade biraz daha dengelenen gerileyen bir süreç olarak öne çıkabilir" dedi.

Memiş, altın alım satımı yapanların, düğün yapacaklar olanların, altın borcu olanların 950-1000 TL bandında alım yapmasının uygun olacağını açıkladı.

Altın fiyatı canlı: Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2022 fiyatı... 27 Haziran 2022 güncel altın fiyatları...
Altın fiyatı canlı: Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2022 fiyatı... 27 Haziran 2022 güncel altın fiyatları...

Ekonomi

Altın fiyatı canlı: Gram altın ne kadar? Çeyrek altın 2022 fiyatı... 27 Haziran 2022 güncel altın fiyatları...

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Yorumlar

abdurrahman dertli

ya kardeşim EY AKİT HABER ARTIK bıktırdınız .her gün islam memiş bu ne ya .Tayyib Erdoğandan çok islam memiş.başlıcam yatırımına.AKİT HABER HABERCİLİK YAP MAGAZİN DE ŞOVDA YAPMA CİDDİ OLUN

M.TANRIVERDİ

Şu … bırakın,insanların birikimini heba ettirmeyin,ayıptır.
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