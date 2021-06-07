Altın bir anda düşüş yaşadı! Uyarı hemen geldi: Bu son fırsat olabilir

Altın fiyatları tekrar düşüş eğilimine geçti. Gümüş fiyatlarında da gerileme yaşandı. Teknik uzman Tunç Şatıroğlu altın ve gümüş uyarısında bulundu.

Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Gram altın 522 lira seviyesinde izliyor. Amerika'da tarım dışı istihdam verisinin beklenenden düşük gelmesi ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’ın yorumlarından sonra haftaya düşüşle başladığı görüldü. Gümüş fiyatları da altındaki düşüşten nasibini aldı. Gümüşün gram fiyatı 7 lira 65 kuruşa geriledi. Düğün sezonun da açılmasıyla birlikte altın satışları da katlandı. Fiziki altın ve gümüşe artan talepten dolayı Kapalıçarşı'da yoğunluk yaşanıyor. Altın ve gümüş fiyatlarındaki son durumu değerlendiren teknik uzman Tunç Şatıroğlu önemli tespitlerde bulundu.

Altın yükselişini sürdürecek mi?

Altının ons fiyatı 1885 dolar seviyesine gerilerken, çeyrek altın 863 liradan işlem gördü. Kapalıçarşı'da Cumhuriyet altının fiyatı 3 bin 519 liradan, 22 ayar bileziğin gram fiyatı 478 liradan, 14 ayar altının fiyatı 305 liradan işlem gördü. Altınla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan teknik uzman Tunç Şatıroğlu önemli detaylar verdi. Şatıroğlu, "Altın yükselen kanalda devam ediyor. Yellen'in sözlerinin etkisinin sınırlı kalmasını bekliyorum. Günlük ve 4 saatlikte Kaufman ortalamasının üzerinde tutunuyor. Düşüşler alım fırsatı olmaya devam ediyor. Dolar kurundaki artışla desteklenen gram altın son bir alım fırsatı verebilir. Yükselen kanalda hareket ettiğini ve Kaufman ortalamasının üzerinde destek bulduğunu görüyoruz. İlk direnç 540'ta bulunuyor. Sizi arayan forex şirketlerine dikkat edin. Bazılarının SPK'dan lisansı bulunmuyor. Kripto para yatırımı anlatacağız deyip forexe yönlendirme yapmaya çalışıyorlar. Beni de arayıp ücretsiz teknik analiz eğitimi vermeyi önerdiler.Genellikle beni arayanlar doları veya altını takip ediyor muyum diye soruyorlardı. Ben de ilgilenmiyorum deyip kurtuluyordum. Ancak artık taktik değiştirmişler, ücretsiz teknik analiz eğitimi ve kripto para üzerinden ilerlemeye çalışıyorlar" iddiasında bulundu.

Gümüş ne olacak?

Gümüş fiyatları da altın fiyatları gibi gerileme yaşadı. Gümüşün gram fiyatı 7 lira 65 kuruşa geriledi. Gümüşteki düşüşü değerlendiren Teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, "Gümüş, Yellen'den sonra yükselen kanalı tekrar terk etti. Ancak hem günlük Kaufman ortalaması hem de 27,44 desteği üzerinde bulunuyor. 27,25'ten geçen ortalamaya doğru hareket devam ederse bir alım fırsatı olacaktır. Gram gümüş zaten dolar kurundan destek buluyor." ifadelerini kullandı.