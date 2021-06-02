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Ekonomi Altın bir anda coştu! Sadece 2 TL kaldı
Ekonomi

Altın bir anda coştu! Sadece 2 TL kaldı

Altın ve dolarda yaşanan hareketlilik devam ediyor. Gram altın, en son 538.5 lira seviyesine kadar yükselerek tarihi zirvesine sadece 2 TL kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 10:42:00 - 2021-06-02 10:46:02
Altın bir anda coştu! Sadece 2 TL kaldı

Altına olan talepte artış yaşanmaya başladı. Küresel piyasalardaki hareketler, döviz kurundaki volatilite ve jeopolitik riskler altın fiyatlarını destekleyen araçlar arasında yer alıyor.

1900 dolar seviyesinde tutunmaya çalışan ons altın güne 1900 dolardan başlangıç yaptı.

Rekora 2 TL kaldı

Gram altın fiyatlarında ise döviz kurlarındaki hareketlilik yükselişe sebep oldu. Güne 520 lira seviyesinden başlayan gram altın en yüksek 538.5 lira seviyesini gördü. En son tarihi zirvesini 6 Kasım 2020'de 540.6 lira ile gören gram altında rekora çok yaklaşıldı.

Gram altın sabah saatlerinde 527 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dolar rekor kırdı

Dolar/TL 8,8122 ile tarihi seviyelere yükseldi. Gece yarısına doğru yaşanan hareketliliğin ardından dolar/TL kademeli olarak geriledi ve 8,60-8,65 bandından dengelendi. Dolar/TL bu sabah saatlerinde de bu aralıktaki seyrini sürdürüyor

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