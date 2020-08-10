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Aktüel

Altın bekleyen çift, boyunlarına takılanı görünce dumur oldu

Nevşehir'de bir düğünde gelin ve damada dayı ve yengesi tarafından altın yerine rende ve süzgeç takılması davetlileri hem şaşırttı hem de güldürdü.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 23:49:00 -
Altın bekleyen çift, boyunlarına takılanı görünce dumur oldu

Nevşehir'de yapılan bir düğün töreninde gelin ve damada altın takmak yerine rende ve süzgeç takan dayı ve yenge düğüne katılan davetlileri güldürdü.

Son günlerde artan altın fiyatlarına tepki gösteren davetliler gelin ve damada birbirinden ilginç hediyeler veriyor. Bunun son örneği ise Nevşehir'de yaşandı.

Feyza ve Kenan Balcı çiftine, takı takma töreninde gelinin dayısı Mustafa Katlı ve yengesi Nurhayat Katlı tarafından altın yerine süzgeç ve rende takıldı. Çift neye uğradıklarını şaşırdı.

O anlara şahit olan davetliler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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Yorumlar

cetiner musa

dildoda takabilirlerdi, yine buda iyi.
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