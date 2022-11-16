Altın aniden yükselişe geçti! Yapılan son tahmin dudak uçuklattı

Altının yükselmesi ile bazı kişiler ellerindeki altınları bozdururken, bazı vatandaşlar da daha çok tekrar yükseleceği umudu ile yatırımlık altın almaya devam ediyor. Kuyumcular 'bildiğiniz yerden alın' uyarısı yaparken rakamlar için de bakın ne diyor...

1600 TL tahmini

30 yıla yakın zamandır kuyumculuk yapan Altan Ünverdi, “Altın fiyatları ne kadar yükselse de şu anda olması gereken yerde değil. Normal altının onsunun 2 bin 200-2 bin 300 dolar olması lazım. Altın şu an alınabilmesi en kolay olan zamanında bulunuyor.

Önümüzdeki süreçte altının gramı bin 500-bin 600 TL olur diye düşünüyoruz. Bu da çok uzun bir süre değil, kısa sürede bunlar bekleniyor.

Döviz değil her zaman altın kazandırır. Durduğu yerde kazandırır, güven verir. Vatandaşlarımız altın alsın; güvendiği yerden, bildiği yerden alsın. " dedi.

Alınan altının kazandırması için en az 3-4 ay bekletilmesi gerektiğini belirten Ünverdi, “Kısa süreli alıp 3-5 gün sonra satacaksa altın yatırım amaçlı düşünülmez. 5-6 ay ya da 1 yıllık vadede altın her zaman kazandırır. Bin 600 TL olacaktır önümüzdeki aylarda.” dedi.

Kuyumcu Necmettin Kahraman ise, “Şu anda daha çok yatırım aracı olarak has altın alıyorlar. Daha sonra çeyrek, yarım ve gram altın alıyorlar. Altın kısa vadeli alınmaz, uzun vadeli alınması gerekir. ” dedi.