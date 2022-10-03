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Ekonomi Altın aniden fırladı! İşte son rakam
Ekonomi

Altın aniden fırladı! İşte son rakam

Geçtiğimiz hafta sert düşüş yaşayan altında gün sonuna doğru ani yükseliş yaşandı. Gram altın 15 TL birden yükselerek 1000 TL'nin üzerine çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-10-03 17:53:00 -
Altın aniden fırladı! İşte son rakam

Enflasyonla mücadele kapsamında Fed'den gelen tarihi 75 baz puan faiz artışı ve merkez bankalarından gelen 'şahin' tonlu açıklamalar sonrası geçtiğimiz haftalarda sert düşüş yaşayan altın fiyatları haftaya yükselişle başladı.

1000 TL'nin üzerine çıktı

Geçtiğimiz hafta 963 TL seviyesine kadar gerileyen Gram altın, gün içinde 993 TL seviyelere kadar yükseldi. Piyasaların kapanış saatine yakın ONS tarafındaki toparlanma ile ani bir yükseliş ile gram altın 1000 TL üstüne çıktı ve 1008 TL seviyelerini gördü. Gram altın bir haftada 45 TL birden değerlenmiş oldu.

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