Altın almak mı karlı satmak mı? Altın düşer mi yükselir mi? Altın fiyatları son dakika!

Döviz kurunda yaşanan yükseliş altın yatırımcılarını da heyecanlandırdı. vatandaşlar altın borsasını, altındaki son durumu, serbest piyasada altın fiyatlarını bu haftaya yükselişme başlayan altın fiyatlarını an be an takip etmeye devam ederken Altın uzmanı İslam Memiş’ten çok önemli altına yatırım yapacaklara yönelik açıklama geldi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara altın değerinde öğütler verdi. "Olay ekonomi değil, siyasi. Panik yapmadan bekle, gör ve sakin ol" diyen İslam Memiş, "Koltukları meşgul eden taş giyen başlar, bugünkü problemlerin sorumlusudur" şeklinde konuştu.

Altın alınmalı mı satılmalı mı?

Şu saatlerde bankalarda bile işlem kargaşası olduğunu ifade eden İslam Memiş, "Gün dost, düşman tanıma günüdür. Müdahaleyi tercih etmezler. Herkesin yüksekten maliyet yapmasını beklerler. Ansızın gelecek bir haber ile düşüşler başlar. Panik ile alım yapanlar, panik ile satışa geçer. Oynatan kazanır. Yüksekten satar, düşükten alır. Masada her zaman oynatan kazanır" dedi. İşte İslam Memiş'in kendi Youtube kanalında yaptığı uyarılardan satır başları...

Altın neden yükseldi? Altındaki yükseliş devam eder mi?

Gerçek olan şu: Bi kur şoku yaşıyoruz. Alınan kararlar ve tepkilerin piyasalara yansımasını yaşıyoruz. Bana göre bu ekonomik değil, siyasi bir kriz. Şu anlama gelmiyor sadece ekonomiye dayalı bir kur şokundan kaynaklanmıyor. Merkez Bankası başkanlarının görev süreleri dolmadan görevden alınması piyasalar için güven açısından problem.

Altın, dolar neden yükseldi?

İstanbul Sözleşmesi, HDP’nin kapatılması, Merkez Bankası değişikliği aynı ana denk geldiği için düğmeye basılıyor. Önce ekonomik kriz, sonra kaos, sonra siyasi istikrarın bozulması. Türkiye bu süreci daha önce 1960-70-80 dönemlerinde bunu gördük. Ekonomik kriz, toplumsal kaos ve siyasi istikrarın bozulması için startın verildiğini düşünüyorum.

Dolar düşer mi? Dolar ne kadar olur?

Haftalardır ben “bir sabaha kalktığınızda ansız bir piyasaya uyanırsınız” dediğimde gülenler, dalga geçenler vardı. Bugün o dalga geçenlerin de ağladığı bir sabaha uyandık. Dolar için kısa vadede bir gerileme yaşanabilir. Olumlu açıklamalar gelirse 7.78 seviyesi görülebilir ancak kısa vadede.

Gram altın kaç para? Gram altın ne kadar olur

Gram altında da dolar gerilediği takdirde kısa vadede tekrar 428 lira 420 lira olabilir ama kısa vade için. Peki ondan sonra ne olacak? Belirsizlik sürdüğü için insanlar varlıklarını kısa vadede satarak hata yaparlar. Nasıl ki geçen yıl Ağustos ayında 540 liradan koşa koşa gram altın almaya gidenler 5,6 aydır ağlayarak bekliyorsa bugün satanlar da, alanlar da aynı ekilde bekleyebilir.

Altın satılır mı alınır mı? Altın almak mı satmak mı daha karlı?

Bu hafta varlıklarını koruma haftası, kumar oynama haftası değil. Kumar aynayan masada bu sefer tamamını kaybeder. Bu afta piyasaların sakinleşmesini bekleme vaktidir. Şu an para kazanma zamanı değil. Şu anda marifet elinizdekini kaybetmemektir. ‘Ben çok akıllıyım, çok zekiyim, alırım da satarım da’ diyenlere ‘buyur kardeş tezgah burada’ diyorum.

Dolar 7.89-8.20 aralığı bu piyasada sana ekmek yedirmezler kardeşim. Ancak sana kırıntı yedirirler. Orta ve uzun vade diye diye gırtlağım patladı. Bu sürecin ciddi sonuçları olabilir. Bu kısa vadeli süreci fırsata çevirmek istiyorsanız bir kez daha düşünün.

Gram altın kapanışı cumartesi 403 liraydı. Daha da düşecek diye bekleyenler altın almadı. Şimdi ne oldu? En iyi ihtimalle 428-420 aralığında alma fırsatı alabilecekler o da olursa tabiiki.

Altın düşer mi yükselir mi?

Bundan sonra herkes şunu soracak? Altın düşer mi yükselir mi? Bu sorunun net bir cevabı yok. Bu hafta piyasada yaşanacak sert dalgalanmalara karşı çok dikkatli hareket edin. Yarın bir gün ‘çok yüksekmiş keşke satsaydım’ diyenler çok pişman olacak. ‘Çok büyükmüş keşke ben de alsaydım’ diyenler de çok pişman olacak. Bu işin formülü şu: Herke ihtiyacı olanı alacak ve mümkün olduğu kadar satmayacaksınız.”