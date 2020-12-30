Altın alırken dikkat edilmesi gerekenler

Altın alırken şunlara hususlara dikkat etmenizde fayda var:

1-Takı amaçlı altın alırken mutlaka TSE belgesi aramalısınız.

2- Almak istediğiniz altının üzerinde bulunan ayarına, imalat eden firmanın veya kuyumcunun patent damgasına bakınız.

3- Fatura kesilmeden altın almayınız.

4- Altın satın alırken, altının gram olarak ağırlığını, gram fiyatını ve gram işçiliğini muhakkak öğreniniz. Hatta gerekirse yapılan hesabı bir de siz kontrol ederek sağlamasını yapınız.

5- Aldığınız altına ne kadar işçilik ödediğinizi öğrendiğinizde, ileride satmak durumunda kaldığınızda hangi oranda fiyat düşüleceğini bilirsiniz.

6- Tasarruf amacı ile altın satın almak istiyorsanız, Cumhuriyet Altınlarını veya işçiliği az olan 22 ayar bilezik şeklindeki altınları tercih etmeniz daha sağlıklı olacaktır.

7- Altını alırken tanıdığınız ve güven duyduğunuz kuyumcudan almaya özen gösteriniz.