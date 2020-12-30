Altın alırken dikkat edilmesi gerekenler
Altın alırken dikkat etmenizde fayda olan bazı hususlar vardır. Eğer gereken dikkat göstermezseniz yatırım amaçlı aldığınız altın size hiç de düşündüğünüz gibi kar sağlamayabilir. Bazen de gerçek altın aldığınızı zannederken dolandırıcıların kurbanı olabilirsiniz.
Altın alırken şunlara hususlara dikkat etmenizde fayda var:
1-Takı amaçlı altın alırken mutlaka TSE belgesi aramalısınız.
2- Almak istediğiniz altının üzerinde bulunan ayarına, imalat eden firmanın veya kuyumcunun patent damgasına bakınız.
3- Fatura kesilmeden altın almayınız.
4- Altın satın alırken, altının gram olarak ağırlığını, gram fiyatını ve gram işçiliğini muhakkak öğreniniz. Hatta gerekirse yapılan hesabı bir de siz kontrol ederek sağlamasını yapınız.
5- Aldığınız altına ne kadar işçilik ödediğinizi öğrendiğinizde, ileride satmak durumunda kaldığınızda hangi oranda fiyat düşüleceğini bilirsiniz.
6- Tasarruf amacı ile altın satın almak istiyorsanız, Cumhuriyet Altınlarını veya işçiliği az olan 22 ayar bilezik şeklindeki altınları tercih etmeniz daha sağlıklı olacaktır.
7- Altını alırken tanıdığınız ve güven duyduğunuz kuyumcudan almaya özen gösteriniz.