Altın alınmalı mı? Kapalıçarşı altın fiyatlarındaki güncel liste

Altın alınmalı mı? Kapalıçarşı altın fiyatlarındaki güncel listesini sizler için derledik. Düğün yapacak olan binlerce gencin yakından takip ettiği altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. En sık sorulan sorular arasına da "Altın alınmalı mı?" sorusu giriyor. Bu fiyatların çok fazla düşmeyeceği söylense de düşmesini bekleyen bir kesim var. Peki ama bugün altın ne kadar, kaç lira? Altın alınırsa zarar edilmiş olunur mu? İşte güncel altın fiyatları ve soruların cevabı...