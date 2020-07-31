Altın alınmalı mı? Kapalıçarşı altın fiyatlarındaki güncel liste
Altın alınmalı mı? Kapalıçarşı altın fiyatlarındaki güncel listesini sizler için derledik. Düğün yapacak olan binlerce gencin yakından takip ettiği altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. En sık sorulan sorular arasına da "Altın alınmalı mı?" sorusu giriyor. Bu fiyatların çok fazla düşmeyeceği söylense de düşmesini bekleyen bir kesim var. Peki ama bugün altın ne kadar, kaç lira? Altın alınırsa zarar edilmiş olunur mu? İşte güncel altın fiyatları ve soruların cevabı...
Altın fiyatlarının yükselmesi devam edecek. Ekonomistler, altın almak isteyen kişilerin bu dönemde alması gerektiğini vurguluyor. Amerika ve Çin arasında esen soğuk rüzgarların piyasaya etkisinin devam edeceği düşünülüyor. Dolayısıyla altının en kısa sürede alınması gerektiği vurgulanıyor.
*Altın fiyatları önce alış, daha sonra satış olacak şekilde listelenmiştir.
GRAM ALTIN
- 441,78
- 441,87
22 AYAR ALTIN
- 408,50
- 412,50
CUMHURİYET ALTINI
- 2.906,00
- 2.961,20
YARIM ALTIN
- 1.453,20
- 1.485,40
ÇEYREK ALTIN
- 728,90
- 744,90
REŞAT ALTIN
- 2.938,47
- 2.994,15
22 AYAR ALTIN GRAMI
- 405,91
- 421,61
18 AYAR ALTIN GRAMI
- 198,84
- 230,80
14 AYAR ALTIN GRAMI
- 251,14
- 291,50
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