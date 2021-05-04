'Altın alın, toprak için son şans' diyen Kaan Sarıaydın'dan yeni uyarı: Bu tehlike 'geliyorum' diyor

Geçtiğimiz günlerde, 'Altını şu an satıyorlar değil mi? E alma vakti geldi artık. Toprak için ise son şans' uyarısında bulunan stratejist Kaan Sarıaydın'dan yeni bir açıklama geldi.

Peş peşe gelen kripto vurgunlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Kaan Sarıaydın, kritik uyarılarda bulundu.

Ferda Yıldırım’ın Youtube’da konuğu olan Kaan Sarıaydın, dolandırılma işlemlerinin devam edebileceğini ve vatandaşların bu konuda dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Sarıaydın yaptığı açıklamada, “Bu kripto para meselesi, bağıra bağıra ‘ben geliyorum’ diyordu. Bunlar takır takır yıkılacak. Bir şey olduğunda hakkınızı arayacağınız yer bir yok. Para giderse dönüşü yok. Bu 90’lardaki teknoloji balonuna benziyor. Bir işin gideri ve geliri olmadıkça patlar. Patladılar. Finans piyasasında hep aynı hatalar tekrarlanıyor. Vurgunların devamı gelecek. Elinde tutmadığın şeyi maalesef kaybedersin. Aylardır insanları bu bitcoinler için uyarıyoruz. Coinlerin devasa açıkları var. Bu açıklar her zaman patlar. Domino taşları arka arkaya düşecek. Kripto paralarınızı soğuk cüzdana çekin. Yani borsada tutmayın. Parayı çekin. Bu riski ortadan tamamen kaldırır” dedi.