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Ekonomi 'Altın alın, toprak için son şans' diyen Kaan Sarıaydın'dan yeni uyarı: Aman dikkat
Ekonomi

'Altın alın, toprak için son şans' diyen Kaan Sarıaydın'dan yeni uyarı: Aman dikkat

Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, son dönemde gündeme gelen kripto paralara ilişkin katıldığı bir televizyon programında çarpıcı ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 16:10:00 -

Geçtiğimiz günlerde, 'Altını şu an satıyorlar değil mi? E alma vakti geldi artık. Toprak için ise son şans' uyarısında bulunan stratejist Kaan Sarıaydın'dan yeni bir açıklama geldi.

Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, TV100'de kripto paralar konusunda çarpıcı ifadeler kullandı.

Kaan Sarıaydın, "ABD’nin eski gücü yok. Dolar ortadan kalkıyor. Bunun sancısını yaşıyoruz. Doların tamamen yıkımı çoktan başladı. Dolar bir oyundu. Güç denilen yapı herkesi köle etti. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Gençlere tavsiyem şudur. Şu, bu olacağım değil. Her şeyin bir parçası olun. Öngörü üniversitesi okuyun. Herkes kripto paralara hazırlanıyor. Bitcoin’in özelliği merkeziyetsiz ve limitli. FED’de durum nasıl? Doları istediği gibi basıyor. Aman dikkat. Bu teknoloji ikinci evresini yaşıyor. Teknolojiler değişecek. Lütfen diyorum. Kriptoları kumarhane gibi kullanıyorlar. Öyle değil bu işler. O şirketlerin hepsi iflas etti. Coin’de de bu olacak" dedi.

 

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