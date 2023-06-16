'Altın alın' diye bas bas bağıran uzmanlardan şok tahmin: Bundan alan parasını ikiye katlıyor! İşte altın fiyatları

Altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından izlenirken, Sivas'ta kuyumculuk yapan Tayyib Urfan, daha karlı olacak bir altın türünü açıkladı. Urfan'a göre, gram veya çeyrek altın yerine kuyumcudan "kesme altın" istemek, alıcının karını katlayabilir.

Altın çeşitleri arasında en avantajlı olanın kesme altın olduğu vurgulanıyor. Kesme altın 24 ayar saf altından oluşur ve paketli veya paketsiz olarak satışa sunulur. Paketli olanların kaybı daha azdır ancak her iki çeşidin de kazancı aynıdır. Kesme altın, çekme altına göre daha avantajlıdır. Ancak, bunun pek bilinmediği ve daha çok bilezik atölyelerinde kullanıldığı ifade ediliyor. Vatandaşların gerçek kar ve kazancının çekme altında olacağı belirtiliyor.

Kesme altını bozdururken makas aralığının daha düşük olduğu ve en iyi yatırım aracı olduğu vurgulanıyor. 24 ayar saf altın olarak bilinen kesme altın, Türkiye ve dünyanın diğer bölgelerinde her yerde bozdurulabileceği ifade ediliyor. Altın olmadığını iddia edenlere kulak asılmaması gerektiği belirtiliyor. Bu altının diğer altın türlerine göre gerçekten kazançlı bir yatırım olduğu vurgulanıyor.

Vatandaşların talep ettikleri miktarda kesme altın temin edebildikleri ifade ediliyor. Altının bir silindirden geçirilerek istenilen gramajda kesilebileceği belirtiliyor. Paketli veya paketsiz olarak istenilen gramaja kadar kesilip verilebildiği, 1,5, 20, 50 gram gibi istenen miktarlarda hatta 1 kilograma kadar kesilmiş bir şekilde temin edilebileceği aktarılıyor.

Paketli ve paketsiz arasında fiyat farkı olduğu ancak kesme altının daha düşük makas aralığına sahip olduğu ve daha iyi bir kazanç sağladığı ifade ediliyor. Bu nedenle yatırım yapmak isteyen vatandaşların 24 ayar saf çekme altını tercih edebilecekleri ve memnun edici rakamlarda temin edebilecekleri belirtiliyor.

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Kesme altın, saf 24 ayar altındır ve paketsiz olarak silindir şeklinde satılır. Ancak paketli versiyonları da bulunur ve kayıp riski daha azdır. Urfan, çekme altının diğer altın çeşitlerine göre daha avantajlı olduğunu vurguladı. İki tür altının da aynı karlılığa sahip olduğunu belirtti. Ancak çekme altının, paketli olanına göre daha fazla avantajı olduğunu söyledi. Bu bilgi genellikle vatandaşlar tarafından bilinmez, çünkü daha çok bilezik atölyelerinde kullanılır. Urfan, vatandaşların gerçek kar ve kazancı çekme altında elde edebileceklerini ifade etti. İşte detaylar...

NE GRAM NE ÇEYREK ALTIN

Sivas'ta kuyumculuk yapan Tayyib Urfan, çekme altının daha kazançlı olduğunu açıkladı. Kesme altının 24 ayar saf altın olduğunu ve paketsiz hali silindirde çekildiğini belirten Urfan, paketli olanların kayıplarının daha az olduğunu söyledi. Çekme altının diğer altın çeşitlerine göre daha avantajlı olduğunu vurgulayan Urfan, vatandaşların çekilmiş altında daha fazla kar elde edeceğini ifade etti. Ayrıca, çekme altını bozdururken makas aralığının daha düşük olduğunu ve 24 ayar saf altının her yerde bozdurulabileceğini belirtti. İşte ayrıntılar...

Urfan, vatandaşlara çekme altın taleplerini karşıladıklarını ve istedikleri gramajda altını kesip verebildiklerini söyledi. Paketli ve paketsiz çekme altın arasındaki fiyat farkının 10 ila 15 TL olduğunu ve kazanç açısından paketlisinden daha iy olduğunu ifade etti. Vatandaşların yatırım yapmak istediklerinde 24 ayar saf çekme altın temin edebileceklerini belirten Urfan, vatandaşları tatmin edecek rakamlar olduğunu sözlerine ekledi.

Altın fiyatları ne kadar? Gram alış-satış fiyatı düştü mü? Yaşanan hızlı yükseliş yatırımcıların yakın takibinde. Güncel altın fiyatlarını haberimizden anlık olarak takip edebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın fiyatı alış: 1.464,20 satış: 1.464,47

Çeyrek altın fiyatı alış: 2.369,00 satış: 2.419,00

Cumhuriyet altın fiyatı alış: 9.992,00 satış: 10.002,00

Yarım altın fiyatı alış: 4.738,00 satış: 4.837,00

Tam altın fiyatı alış: 9.793,36 satış: 10.055,32

Ata altın fiyatı alış: 9.174,30 satış: 9.408,26