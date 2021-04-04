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Altın alacakları ‘dikkat’ diyerek uyardı: Sağlıklı olan...

Altın fiyatlarındaki normal seyir devam ederken İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Seda Yalçınkaya Özer'den kritik bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 11:07:00 -
Altın alacakları ‘dikkat’ diyerek uyardı: Sağlıklı olan...

Gram altın fiyatları, şu dakikalarda 450 lira seviyesinde bulunurken; altının ons fiyatı ise 1714 dolar seviyesinde hareket ediyor. İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Seda Yalçınkaya Özer, “Ons altında agresif alım pozisyonu için 1770 seviyesi üzerindeki kapanışları beklemek daha sağlıklı olacaktır” şeklinde belirtti.

Big Para Hürriyet'in haberine göre, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin bugün yüzde 1,70 sınırına gerilemesi ve ABD’deki yeni teşvik paketi haberleri altının ons fiyatını desteklerken; ons altın gün içerisinde en yüksek 1720 dolar seviyesini, en düşük ise 1705 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 0.42 oranında yükselişle 1714 dolardan işlem gördü.

İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Seda Yalçınkaya Özer: 1770 seviyesi dikkatle takip edilmeli

Ons altında ABD’deki yeni teşvik paketi haberleriyle dipten dönüş gerçekleşti. Değerli metal şu an 22 günlük ortalama olan 1720 seviyesi etrafında hareket ediyor. Ons altında 1720 seviyesi üzerine yerleşik seyirlerde 50 günlük ortalaması olan 1770 seviyesine doğru yukarı yönlü eğilim oluşabilir. Ancak ons altında agresif alım pozisyonu için 1770 seviyesi üzerindeki kapanışları beklemek daha sağlıklı olacaktır.

Alt yapı yatırımlarını içeren paketin temmuz ayında Temsilciler Meclisine sunulması bekleniyor. Bu zamana kadarki olan süreçte paket değişikliği ya da beklenti fiyatlamaları olabilir. Paketin temmuz ayında önce meclis ve senatodan geçmesi halinde ise, daha net bir fiyatlama görebiliriz. Ancak ons altında şimdilik düşüşlerin bittiğini söylemek için erken. 1720 seviyesi üzerine yükselmekte zorlanması halinde bu seviye üzerine stop loss konulmak şartıyla aşağı yönlü bir deneme yapılabilir. 1770 seviyesi yakınlarında oluşan yükselişlerde ise, bu seviyeye üzerindeki yerleşik seyirlerin oluşup oluşmadığı ons altının ana yönünü belirleyecektir.

Gram altın yatırımcıları için, DolarTL’nin 8.00 seviyesi üzerinde kalıcı olması halinde yükseliş eğilimi korunabilir. Gram altında yakın destek seviyeleri 442 TL ve 435 TL seviyeleri olarak takip edilebilir.

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