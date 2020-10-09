Altın alacakları açık açık uyardı! Hem rakam hem tarih verdi

Hafta başından itibaren her gün yükselişini sürdüren gram altın 490 lira bandına dayanarak 488,7 liradan işlem görüyor. Peki, Altın alınır mı, satılır mı? Uzmanlar, artışın bu şekilde devam etmesi durumunda yıl sonunda gram altının 500-550 lira civarında olabileceğini söylüyor. Eski spiker Beste Uyanık tarih vererek altının gelebileceği seviyeleri söyledi.

Eski CNN Türk spikeri Beste Uyanık, altınla ilgili çarpıcı bir tahminde bulundu.

Youtube kanalı üzerinden konuşan Uyanık, "Altının ons olarak ABD'deki seçime kadar 1950 dolar civarına çıkacak. Oradan da 2100 dolara yükselecek. Yeni yılda altının gramında düşüş beklemiyorum. Altının gramı çok değerlendirilmiyor ama yakın zamanda 495-500 lira olacak. Bu seviyelere geldiğinde gram altına yönelik talep artacak" ifadelerini kullandı.