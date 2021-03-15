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Ekonomi Altın alacaklara uzmanından uyarı! Tahtından edecek
Ekonomi

Altın alacaklara uzmanından uyarı! Tahtından edecek

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ederken birçok uzman gümüşün son sıçramalarıyla altını geçeceğini düşünüyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 11:49:00 -
Altın alacaklara uzmanından uyarı! Tahtından edecek

2020 yılında yükseliş trendinde hareket eden altın fiyatları için 2021'de rüzgar tersinden esiyor. Ons altın, yaklaşık 10 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından, gram ise Şubat ayında gördüğü 396 lira sonrası bir miktar toparladı. Gram altın fiyatları ABD tahvil faizlerinden güç bulan dolar kurundaki yükselişinden etkilenirken, ons altın fiyatları için teşvik paketinin onaylanması ön plana çıktı. Yatırımcılar, ‘Altın düşecek mi’, ‘Altın yükselecek mi’ sorularına cevap ararken, A Para’da yayına katılan Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Eda Karadağ, altın için kısa ve uzun vadeli beklentilerini açıklayarak, gümüşün altının önüne geçebileceğini ifade etti.

Altın fiyatları için Mart ayında da hareketlilik sürüyor. Salgın yılı 2020'de ons altın, yatırımcısına yüzde 25 getiri sağlarken, gram altın ise yatırımcısına yüzde 56'yı aşan kazanç sağladı. 2021 yılında altın fiyatları için rüzgar tersine döndü. Ons altın ve gram altın düşüş trendine girdi.

2021 yılına 454 liradan giren gram altın fiyatları Merkez Bankası'nın sıkı para politikası neticesinde gerileyen dolar kurunun etkisiyle kademe kademe geri çekildi. 2021 yılında gram altın, en düşük gördüğü seviye dikkate alındığında yatırımcısına yüzde 12 düzeyinde bir kayıp yaşatırken, ons altın ise 1900'lü rakamlardan 1700 psikolojik sınırının altına sarktı. Ons altın da böylelikle 2021 yılında yüzde 10'un üzerinde düşüş kaydetmiş oldu.

Gram altın fiyatları, formül gereği ons ve dolar/TL'deki hareketten etkilenerek yönünü belirliyor. "Ons altın fiyatları tarafında baskı devam ediyor. Bunu nasıl yorumlarsınız. Hangi seviyeleri ön plana çıkarırsınız?" Sorusunu A Para'da yayına katılan Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Eda Karadağ yanıtladı.

Son dönemde ons altın fiyatları özelinde ABD tahvil faizleri, teşvik paketi ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararının takip edildiğine dikkat çeken Karadağ, "ECB'nin faiz kararı zaten piyasaların beklentisi doğrultusunda gerçekleşti. Dolayısıyla fiyatlamalar üzerinde etkisi sınırlı kaldı" dedi.

Ons fiyatları için ciddi baskı oluşturmadı

Avrupa tarafının risklere dikkat çekerek elindeki tüm araçları kullanacağını vurguladığını belirten uzman isim, "Ayrıca varlık alımlarını yılın ikinci yarısından itibaren hızlandırabileceklerini ifade ettiler. Dolasıyla ons altın fiyatları için ciddi bir baskı oluşturmadı" dedi.

"Bir miktar kar satışı oldu"

Teşvik paketinin ise ABD Başkanı Joe Biden'ın görevi devralmadan önce beklendiğini ifade eden Karadağ, "Kısa vade içerisinde hayata geçirilmesi bekleniyordu. Ancak çok fazla sekteye uğradığı için en sonunda paket yasalaştı. Bu paket belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla piyasalar rahatladı. Altın fiyatları için yukarı yönde bir hareketten ziyade bir miktar gevşeme oldu. Zaten altın fiyatları zamanında bu paketi fiyatladığı için beklentilerin bitmesi ve gerçekleşmesiyle beraber bir miktar kar satışı oldu" dedi.

"Çok güçlü olmayan bir seyir izliyor"

Karadağ, geçen haftalarda ABD tahvil faizlerinin son 1 yılın en yüksek seviyelerine çıktığını belirtti. Uzman isim, "Bununla beraber ons altın fiyatları 1700 dolar kritik seviyenin altına doğru bir hareket sergiledi. Özellikle ABD'de ihalelere gelen talep yüksek olunca tahvil faizlerindeki yükseliş törpülendi. Bu durum ons altın fiyatlarının 1700 dolar seviyesinin üzerinde hareketini destekledi. Dolayısıyla altın, 1700 dolar seviyesinin üzerinde çok güçlü olmayan bir seyir izliyor" dedi.

"1700 doların altına bir seyir oluşabilir"

İlerleyen günlerde ons altın tarafında bir miktar 1700 doların altına doğru bir hareket oluşabileceğini öngören Karadağ, "Bu doğrultu da 1685-1675 aşağıda altın için izleyeceğim destek alanlarım. Bu alanlara kadar olası bir satış dalgası sonrasında tepki alımları görülebilir" dedi.
 
Karadağ, "Sonuçta her ne kadar tahvil faizlerinde yukarı yönde bir hareket olsa da zaman zaman beklentilerin üzerinde veriler de olsa hala ABD ekonomisine dair olumlu bir beklenti yok" diye konuştu.

"Yukarı yönde hareket olabilir"

Uzman isim, "Biz bunu ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklamalarında net bir şekilde görüyoruz. Dolayısıyla bu durum doların güçlenmesini zorlaştıracağından haliyle altın fiyatları için yönün tekrar yukarı olabileceği sinyalini veriyor" dedi.

"Kısa vadede teknik zayıfladı"

Karadağ, piyasadaki dinamiklerim, Avrupa tarafının, ekonomik koşulların olmak üzere bunların hepsinin bir sepette toplandığını belirterek, "Sadece ABD tarafına bakıp altın fiyatları yorumu yapmanın ben yanlış olacağını düşünüyorum. Sonuç olarak altın fiyatları için kısa vadede teknik zayıf ancak orta ve uzun vadede yönün biraz daha yukarı olduğunu ben düşünüyorum" diye konuştu.

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