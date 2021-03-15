Altın alacaklara uzmanından uyarı! Tahtından edecek
Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ederken birçok uzman gümüşün son sıçramalarıyla altını geçeceğini düşünüyor.
2020 yılında yükseliş trendinde hareket eden altın fiyatları için 2021'de rüzgar tersinden esiyor. Ons altın, yaklaşık 10 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından, gram ise Şubat ayında gördüğü 396 lira sonrası bir miktar toparladı. Gram altın fiyatları ABD tahvil faizlerinden güç bulan dolar kurundaki yükselişinden etkilenirken, ons altın fiyatları için teşvik paketinin onaylanması ön plana çıktı. Yatırımcılar, ‘Altın düşecek mi’, ‘Altın yükselecek mi’ sorularına cevap ararken, A Para’da yayına katılan Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Eda Karadağ, altın için kısa ve uzun vadeli beklentilerini açıklayarak, gümüşün altının önüne geçebileceğini ifade etti.
Altın fiyatları için Mart ayında da hareketlilik sürüyor. Salgın yılı 2020'de ons altın, yatırımcısına yüzde 25 getiri sağlarken, gram altın ise yatırımcısına yüzde 56'yı aşan kazanç sağladı. 2021 yılında altın fiyatları için rüzgar tersine döndü. Ons altın ve gram altın düşüş trendine girdi.
2021 yılına 454 liradan giren gram altın fiyatları Merkez Bankası'nın sıkı para politikası neticesinde gerileyen dolar kurunun etkisiyle kademe kademe geri çekildi. 2021 yılında gram altın, en düşük gördüğü seviye dikkate alındığında yatırımcısına yüzde 12 düzeyinde bir kayıp yaşatırken, ons altın ise 1900'lü rakamlardan 1700 psikolojik sınırının altına sarktı. Ons altın da böylelikle 2021 yılında yüzde 10'un üzerinde düşüş kaydetmiş oldu.
Gram altın fiyatları, formül gereği ons ve dolar/TL'deki hareketten etkilenerek yönünü belirliyor. "Ons altın fiyatları tarafında baskı devam ediyor. Bunu nasıl yorumlarsınız. Hangi seviyeleri ön plana çıkarırsınız?" Sorusunu A Para'da yayına katılan Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Eda Karadağ yanıtladı.
Ons fiyatları için ciddi baskı oluşturmadı
"Bir miktar kar satışı oldu"
"Çok güçlü olmayan bir seyir izliyor"
"1700 doların altına bir seyir oluşabilir"
"Yukarı yönde hareket olabilir"
"Kısa vadede teknik zayıfladı"
Karadağ, piyasadaki dinamiklerim, Avrupa tarafının, ekonomik koşulların olmak üzere bunların hepsinin bir sepette toplandığını belirterek, "Sadece ABD tarafına bakıp altın fiyatları yorumu yapmanın ben yanlış olacağını düşünüyorum. Sonuç olarak altın fiyatları için kısa vadede teknik zayıf ancak orta ve uzun vadede yönün biraz daha yukarı olduğunu ben düşünüyorum" diye konuştu.