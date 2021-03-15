Altın alacaklara uzmanından uyarı! Tahtından edecek

Son dönemde ons altın fiyatları özelinde ABD tahvil faizleri, teşvik paketi ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararının takip edildiğine dikkat çeken Karadağ, "ECB'nin faiz kararı zaten piyasaların beklentisi doğrultusunda gerçekleşti. Dolayısıyla fiyatlamalar üzerinde etkisi sınırlı kaldı" dedi.

Ons fiyatları için ciddi baskı oluşturmadı

Avrupa tarafının risklere dikkat çekerek elindeki tüm araçları kullanacağını vurguladığını belirten uzman isim, "Ayrıca varlık alımlarını yılın ikinci yarısından itibaren hızlandırabileceklerini ifade ettiler. Dolasıyla ons altın fiyatları için ciddi bir baskı oluşturmadı" dedi.

"Bir miktar kar satışı oldu"

Teşvik paketinin ise ABD Başkanı Joe Biden'ın görevi devralmadan önce beklendiğini ifade eden Karadağ, "Kısa vade içerisinde hayata geçirilmesi bekleniyordu. Ancak çok fazla sekteye uğradığı için en sonunda paket yasalaştı. Bu paket belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla piyasalar rahatladı. Altın fiyatları için yukarı yönde bir hareketten ziyade bir miktar gevşeme oldu. Zaten altın fiyatları zamanında bu paketi fiyatladığı için beklentilerin bitmesi ve gerçekleşmesiyle beraber bir miktar kar satışı oldu" dedi.

"Çok güçlü olmayan bir seyir izliyor"

Karadağ, geçen haftalarda ABD tahvil faizlerinin son 1 yılın en yüksek seviyelerine çıktığını belirtti. Uzman isim, "Bununla beraber ons altın fiyatları 1700 dolar kritik seviyenin altına doğru bir hareket sergiledi. Özellikle ABD'de ihalelere gelen talep yüksek olunca tahvil faizlerindeki yükseliş törpülendi. Bu durum ons altın fiyatlarının 1700 dolar seviyesinin üzerinde hareketini destekledi. Dolayısıyla altın, 1700 dolar seviyesinin üzerinde çok güçlü olmayan bir seyir izliyor" dedi.

"1700 doların altına bir seyir oluşabilir"

İlerleyen günlerde ons altın tarafında bir miktar 1700 doların altına doğru bir hareket oluşabileceğini öngören Karadağ, "Bu doğrultu da 1685-1675 aşağıda altın için izleyeceğim destek alanlarım. Bu alanlara kadar olası bir satış dalgası sonrasında tepki alımları görülebilir" dedi.

Karadağ, "Sonuçta her ne kadar tahvil faizlerinde yukarı yönde bir hareket olsa da zaman zaman beklentilerin üzerinde veriler de olsa hala ABD ekonomisine dair olumlu bir beklenti yok" diye konuştu.

"Yukarı yönde hareket olabilir"

Uzman isim, "Biz bunu ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklamalarında net bir şekilde görüyoruz. Dolayısıyla bu durum doların güçlenmesini zorlaştıracağından haliyle altın fiyatları için yönün tekrar yukarı olabileceği sinyalini veriyor" dedi.

"Kısa vadede teknik zayıfladı"

Karadağ, piyasadaki dinamiklerim, Avrupa tarafının, ekonomik koşulların olmak üzere bunların hepsinin bir sepette toplandığını belirterek, "Sadece ABD tarafına bakıp altın fiyatları yorumu yapmanın ben yanlış olacağını düşünüyorum. Sonuç olarak altın fiyatları için kısa vadede teknik zayıf ancak orta ve uzun vadede yönün biraz daha yukarı olduğunu ben düşünüyorum" diye konuştu.