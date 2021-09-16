Altın alacaklar ve satacaklar dikkat

Altın fiyatları, küresel ekonominin toparlanması ve varlık alımının daha erken gelebileceğine dair endişelerle düştü.

Altın, küresel ekonominin güçlü bir şekilde toparlanacağına dair beklentiler ve toparlanmayla birlikte varlık alımının daha erken gelebileceğine dair endişelerle bu haftaki kazançlarını neredeyse sildi. Gram altın da Dolar/TL ’deki yatay seyirle küresel altın fiyatlarındaki düşüşü takip etti.

Birleşmiş Milletlerin çarşamba günü yayımladığı bir rapor göre, küresel ekonominin son 50 yıldaki en hızlı toparlanmayı yaşaması bekleniyor. Ekonominin 2021 yılında yüzde 5,3 büyümesi beklenirken radikal politika müdahalelerinin ve aşılama oranlarındaki artışın bu toparlanmada etkili olduğu düşünülüyor.

ABD’de enflasyon yüzde 5,3 seviyesinde gerçekleşirken İngiltere’de enflasyon beklentileri aşarak yüzde 3,2 oldu. Kanada’da enflasyon yüzde 4,1 seviyesine tırmandı. Dünya çapında enflasyonun son 10 yılın zirvesine yakın seviyelerde seyretmesi, varlık alımı azaltımlarının yakında başlayabileceğine ve faizsiz bir varlık olan altının baskı altında kalabileceğine dair endişeleri artırıyor.

Ons altın fiyatı

Geçen hafta 50 günlük hareketli ortalamasının altına geriledikten sonra dar bir fiyat aralığında işlem gören ons altın, bu haftaya 1.790 dolar civarında başlamıştı. Tüketici enflasyon verisi öncesi endişelerle yatay seyreden ons altın, çarşamba günü 1.800 doların üzerine tırmandıktan sonra perşembe günü yeniden 1.790 dolar seviyesine döndü.

Gram altın fiyatı

Gram altın, geçen hafta küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen dolar/TL ’deki yükselişten destek bularak 490 TL seviyesine kadar tırmanmıştı. Ons altının aksine geçen haftayı kazançla kapatan gram altın, enflasyon verisi öncesinde 485 TL civarında yatay bir seyir izliyordu.

Küresel altın fiyatlarındaki yükselişten destek bulan gram altın, çarşamba günü 489 TL seviyesini gördükten sonra perşembe günü 485 TL civarında bulunuyor.