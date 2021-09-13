Altın alacaklar için kritik uyarı! Uzman isim saat verdi

Altın fiyatlarındaki normal seyirde devam ederken piyasalar ABD'de açıklanacak olan enflasyon rakamlarına kilitlenmiş durumda.

Ekonomist Hatice Kolçak, altın fiyatlarındaki son duruma ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Kolçak, ABD’den gelecek rakamların önemine vurgu yaparak “Rakamlar yarın gelecek. Hatta saat soran olmuş.Yarın saat 15.30’da ABD’den tüfe oranları gelecek. Piyasaları ciddi anlamda etkileyecek bir karar gibi duruyor. ABD hala para basıyor. Enflasyonun düşmesi beklenmiyor. Beklentinin üzerinde gelecek olan ons altını etkileyebilir. Beklentinin üzerindeki enflasyon ons altını destekleyecek bir durum. Böyle olursa ons altın yukarı doğru çıkabilir. Düşerse enflasyon ya da yatayda gelen bir oran, ons altına hiçbir şey yapmaz. Altın 1800 dolara doğru güçlü duruyor. Biraz altı biraz üstü gidiyor. Yarınki gelecek verilere göre çok ciddi oynamalara neden olabilir. Ne geleceği belli değil. Öte yandan faiz düşer mi diye soran çok kişi Merkez Bankası’ndan faiz indirimi bekliyorum” ifadelerini kullandı.