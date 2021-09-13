Altın alacaklar dikkat! Yatırımcılar bu karara kilitlendi

ABD'de açıklanacak olan enflasyon rakamları altın fiyatlarının yön bulması için ana etken oldu. Yatırımcılar enflasyon verisine odaklandı.

Ons altın aylardır dar bantta hareket ediyor. Fed'in alacağı aksiyonlar merakla beklenirken ABD enflasyonu da altın için kritik zemin oluşturdu. Yatırımcılar ABD enflasyon rakamlarına odaklandı.

Ons altın güne yüzde 0.2 oranında artışla 1790 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 1783 dolar, en yüksek 1792 dolar seviyesi görüldü. Saat 07:59 itibariyle ons altın 1790 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Gram altın bildiğiniz gibi

Gram altın da ons altına paralel olarak sakin seyrine devam ediyor. Güne 487 liradan başlayan gram altın en düşük 485.1 lirayı, en yüksek 488.5 lira seviyesini gördü. Saat 07:59 itibariyle 487.4 liradan alıcı buluyor.

Enflasyon verisi kritik

Analistler, ABD'de açıklanacak enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerine çıkacağını ve bunun Fed'in varlık alım azaltımı konusunda daha hızlı hareket etmesinin, faiz artırımının beklenenden daha erken bir tarihte gündeme gelmesinin yolunu açacağını düşünüyorlar. ABD'de Cuma günü açıklanan ÜFE verileri, fiyatların yaklaşık son 11 yılın en büyük artışını yaşadıklarını göstermişti.