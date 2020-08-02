Altın alacaklar dikkat! Uzman isimden çarpıcı açıklamalar

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, son dakika altın fiyatlarına dair açıklama yaptı. Katıldığı bir TV programında, altın neden yükseliyor sorusunun cevabını verdi. Altındaki yükselişin 8 haftasır devam ettiğini fakat Ağustos ayında bir değişiklik olabileceğini açıklayan Memiş'in son dakika altın fiyatları açıklamaları vatandaşların dikkatini çekti. Peki; altın fiyatları düşer mi, altını hangi fiyat aralığında bozmalı ve Ağustos'ta altın fiyatları yükselir mi sorularına cevap verdi. Peki altın ne zaman bozdurulmalı ve Ağustos'ta altın fiyatları ne olacak?

Altın fiyatları düşer mi?

Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan birisi de altın fiyatları düşer mi sorusunun cevabı oldu. Düğün sezonunun başlamasıyla değerlenen altın son 8 haftadır sürekli yükseliyordu. Katıldığı televizyon programında gram altınla ilgili önemli açıklamalar yapan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "İkinci dalga beklentisi, Londra ve New York'ta fiziki altın teslimatları ve ABD-Çin gerginliğiyle altınının ons tarafında 1818 dolar seviyesine kadar bir yükseliş olduğunu belirten Memiş, "Altın 1800 dolar seviyesinden çok da uzaklaşmak istemiyor." dedi.

Altın ne zaman bozdurulur?

Mart ayından sonra birçok vatandaşın ekonomik anlamda sıkıntıları başladı. Koronavirüsten dolayı altını yatırım için kullanmak isteyen vatandaşlar, altın fiyatları daha da yükselecek mi sorularını soruyor. Altın fiyatlarının yükselmesinde etkili olan ne? Konuyla ilgili Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bu iki kanaldaki sürecin dışardan gelen haber akışlarına bağlı olduğunun altını çizen Memiş, "Ben teknik olarak 1760 dolar seviyesine kadar geri çekilme bekliyorum. Eğer 1800 dolar üzerinde kalıcı olmaya devam ederse yükselişler 1820-1827 dolar seviyesine kadar devam edebilir" dedi.