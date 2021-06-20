Altın alacaklar dikkat! 6 uzmandan kritik uyarı: Bundan şüpheleniyoruz

Altın piyasası, bu hafta Federal Rezerv’in şaşırtıcı derecede şahin duruşu üzerine değerli metalin 100 dolar değer kaybetmesiyle sarsıldı. Ağustos Comex altın vadeli işlemleri son haftaya göre %5’ten fazla düşüşle 1.771 dolardan işlem gördü. Altın fiyatları için sert satışların ardından yatırımcılar şimdi piyasanın yeniden yükselmesini bekliyor. Peki haftaya hangi seviyeler görülebilir? İşte 6 usta analistin tahminleri…

Kevin Grady: 1.600 doların da adil değer olduğunu düşünmüyorum

Phoenix Futures and Options LLC başkanı Kevin Grady, yeni verdiği bir demeçte, piyasaları yorumladı ve şunları söyledi:

Büyük bir düşüş oldu ve birçok insanı sarstı. Altın fiyatları önümüzdeki hafta biraz toparlanabilir. Gerçeğe uygun değerini bulması gerekiyor. Gördüğüm her şeye rağmen 1.950-2.000 dolar adil değer değil. Ancak 1.600 doların da adil değer olduğunu düşünmüyorum. Gelecek hafta altın dayanağını arayacak.

John Weyer: Gelecek haftaya girerken daha fazla olumsuzluk göreceğimizden şüpheleniyorum

Büyük ölçüde bir düşüş beklense de son hareketin boyutu birçok analisti şaşırttı. Walsh Trading eş direktörü John Weyer de piyasaları yorumladı ve şunları söyledi:

Hafif bir düşüş bekliyorduk ama bu kadar volatil olacağını düşünmemiştik. Kıymetli metal piyasası bu tür manşetlere aşırı tepki veriyor gibi görünüyor, yatırımcılar gerçekten FED’in sözlerine çok dikkat ediyor. Ve insanlar kapıya koştu. Gelecek haftaya girerken daha fazla olumsuzluk göreceğimizden şüpheleniyorum.

John Weyer, yüksek enflasyon beklentileri nedeniyle piyasaların beklenenden daha erken faiz artırımlarına gideceği düşüncesinin altın’ı değiştirdiğini de sözlerine ekledi.

Cris Weston: Bu durum değerli metallere zarar veriyor

Pepperstone araştırma başkanı Cris Weston, FED’in duyurusunun piyasaya merkez bankasının Ortalama Enflasyon Hedefleme (AIT) rejiminin esnek olduğunu gösterdiğini ve bunun bazı büyük yeniden ayarlamalara yol açtığını söyledi. Cris Weston konuya yönelik açıklamalarına şunları ekliyor:

ABD doları ve değerli metallerde gördüğünüz, FED’in Ortalama Enflasyon Hedefleme (AIT) rejiminin net bir değerlendirmesidir. Sanırım piyasa onu tamamen kaldıracaklarını düşünmüyor, ancak kesinlikle biraz esneklik var. Bu faiz oranları piyasalarında oynaklığa neden oluyor ve USD açıklarını zorluyor. Bu durumda değerli metallere zarar veriyor.

Nicky Shiels: Altın fiyatları, FOMC sonrası hücumdan savunmaya geçti

MKS PAMP GROUP metal stratejisi başkanı Nicky Shiels, Çarşamba günkü FED toplantısının altın ve diğer enflasyondan korunma varlıkları için bir dönüm noktası olduğunu açıkladı. Nicky Shiels konuya yönelik açıklamalarına şunları ekliyor:

Altın fiyatları, FOMC sonrası hücumdan savunmaya geçti ve hala güçlü bir düzeltmeden geçen bir boğa piyasasındayken, birçok savaşla mücadele ediyor. Daha güçlü USD, daha yüksek getiriler, değişen hisse senedi akışları, emtia devri…

Kevin Grady: Dışarıdaki tüm teşviklere rağmen altın fiyatları 2.500 dolara ulaşamadı

Ancak Kevin Grady, altın’ın FED’in açıklamasından önce bile mücadele ettiğini ve ONS başına 1.900 dolar seviyesinin üzerinde önemli kazanımlar elde edemediğini ve bunun kötü bir işaret olduğunu belirtti. Kevin Grady konuya yönelik açıklamalarına şunları ekliyor:

Dışarıdaki tüm teşviklere rağmen altın fiyatları 2.500 dolara ulaşamadı. Altın bu ortamda çok daha iyi performans göstermeliydi. Bunun yerine altın sessizleşti ve toparlanmakta zorlanıyordu. Ve enflasyon şimdi sürünürken, FED bir noktada faiz oranlarını yükseltmekten bahsederek bununla başa çıkmak zorunda kalacak.

Daniel Pavilonis: Gelecek hafta altın fiyatları için 1.763 dolar ve 1.740 doları izleyin

RJO Futures kıdemli emtia komisyoncusu Daniel Pavilonis, altın’ın önümüzdeki hafta bu düşüş trendinin dibini arayacağını ve ardından değerli metalin toparlanmaya başlayacağını söyledi. Daniel Pavilonis, “Bu, metallerde başka bir satın alma fırsatı. ABD doları da gelecek hafta zirve yapacak, bu da altın’a yardımcı olmalı. 10 yıllık getiri de yükseldikten sonra çıktı.” dedi.

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1.770 dolar seviyesinin altın alanına girmek için cazip olduğunu söyleyen Daniel Pavilonis, gelecek hafta için sağlam destek seviyelerinin 1.763 dolar ve 1.740 dolar olduğunu belirtti.

John Weyer: Altın 1.900 dolara geri dönebilir, ancak uzun sürecek

Walsh Trading eş direktörü John Weyer ayrıca teknik destek seviyesi olarak 1.750 dolara işaret etti. John Weyer “Altın 1.900 dolara geri dönebilir, ancak bu haftaki düşüşler nedeniyle bu durum çok daha uzun sürecek. Metalin daha yükseğe çıkması için bir şeye ihtiyacı var.” dedi.

Kevin Grady, 1.700-1.500 dolara işaret ederek, daha uzun vadede yatırımcıların kendilerini altın fiyatları için daha düşük bir işlem aralığına hazırlamak zorunda kalabileceklerini belirtti. Kevin Grady “Daha yüksek faiz oranlarının geldiği bir ortamda long altın olmak istiyor muyum? Dördüncü çeyreğe yaklaştıkça, altın’ın ONS başına 1.500 dolardan işlem göreceği zamanlara yaklaşıyoruz demektir.” dedi.

Önümüzdeki haftanın öne çıkan konusu, Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell’ın Salı günü Kongre’deki konuşması olacak. Piyasalar, Jerome Powell’ın söyleyeceklerine ve bu şahin duruşundan biraz geri adım atmaya çalışıp çalışmayacağını yakından takip edecek. ING küresel piyasalar başkanı ve bölgesel araştırma başkanı Chris Turner, “FED’in daralma konusunda yeni bir dil benimsemeye hazır olup olmadığını görelim. Daralma etrafında birleşmeye yönelik görüşler Aralık değil, Eylül ayında başlasaydı, dolar daha da yükselebilirdi” dedi.