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Ekonomi Altın alacaklar bu haber önemli! Hatice Kolçak uyardı: Kuyumculara gidin ve pazarlık yapın
Ekonomi

Altın alacaklar bu haber önemli! Hatice Kolçak uyardı: Kuyumculara gidin ve pazarlık yapın

Altın fiyatlarında yeniden yükseliş hareketi başlarken Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak'tan çok konuşulacak fiziki altın uyarısı geldi.

Yeniakit Publisher
2022-07-22 16:58:00 -
Altın alacaklar bu haber önemli! Hatice Kolçak uyardı: Kuyumculara gidin ve pazarlık yapın

Birkaç gündür düşüş yaşayan gram altın fiyatları ons altının yeniden 1700'lü rakamların üzerine çıkmasıyla değer kazandı.

Konuyla ilgili Youtube kanalı üzerinden değerlendirmelerde bulunan ekonomist Hatice Kolçak, dijitalde yer alan gram altın fiyatı ile fiziki altın fiyatı arasında büyük bir makas olduğunu söyledi. Kolçak, piyasada sabit bir fiyatlama olmadığını belirtirken kuyumculardan fiziki altın alınırken pazarlık yapılmadığı gerektiğini söyledi.

İşte Hatice Kolçak'ın o uyarıları:

Şu an piyasanın tamamı 27 Temmuz’daki FED Toplantısı’nı bekliyor. Şu an bizde gram altın 980 TL gözüküyor ama kuyumculara, kapalı çarşıya gidin. Bu fiyattan almanız mümkün değil. Fiziki altın ile dijital altın kurunun birbiriyle alakası yok. Ekrandaki fiyatı yansıtmıyor. Bankada, mobilde gördüğümüz rakam ile fiziki altın arasında çok fark var. Altın şu an koptu gidiyor. Yan yana kuyumculara gidin, orada bile fark var. Bence fiziki altın almaya gittiğinizde pazarlık yapın. Çünkü bir yerde 1000 lira, diğer yerlerde 960 lira gözüküyor. Dijitalde gördüğümüz ons altın inanılmaz manipüle ediliyor. Küresel anlamda, savaş ve pandeminin yeniden başlayacağı yönünde emareler nedeniyle bir şekilde ons altının yukarı çıkmasını bekliyorum. Gram tarafı da uzun vadede yükselişe geçecektir. Ne olursa olsun gram altın sizi enflasyondan koruyacak metallerden birisi. Hep bunu ifade ediyorum, sabredilmesi lazım.

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