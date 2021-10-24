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Ekonomi Altın alacaklar aman dikkat! Uzman uyardı: 1-2 hafta içerisinde...
Ekonomi

Altın alacaklar aman dikkat! Uzman uyardı: 1-2 hafta içerisinde...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir tahminde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 10:56:00 -
Altın alacaklar aman dikkat! Uzman uyardı: 1-2 hafta içerisinde...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş konuk olduğu programda altın fiyatlarına ilişkin rekor tahmininde bulundu.

 

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Dünya Web TV'ye konuk oldu. Merkez Bankası kararı sonrası uçuşa geçen altın fiyatlarına ilişkin konuşan İslam Memiş, "Doların artmasıyla birlikte gram altın yıl sonunda 580-600 seviyesini görebilir" değerlendirmesinde bulundu.

"Ons altın yükselmeye devam edecek"

Altın yatırımcısını uyaran İslam Memiş'in dikkat çeken uyarıları şu şekilde:

"Ons altın tarafında önümüzde 1-2 hafta geri çekilme olur, sonrasında yükseliş sürer diye düşünüyorum. Yıl sonunda ise 1880 seviyelerini görecektir.

"580-600 seviyesini görür"

Gram altın dolar kurundan aldığı destekle 556 seviyesine kadar yükseldi. Kısa vadede doların hızlı yükselmesi gram altını da yükseltti. Kısa vadede bir düzeltme/geri çekilme olabilir fakat bunların kalıcı olacağını düşünmüyorum. Doların yıl sonuna kadar 9.80-10 seviyesine kadar yükselmesi muhtemel, bu nedenle gram altın yıl sonunda 580-600 seviyesini görür."

 

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