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Ekonomi 'Altın 1300 lira olacak' diyerek tarih verdi! Sürpriz tahmin
Ekonomi

'Altın 1300 lira olacak' diyerek tarih verdi! Sürpriz tahmin

Altın fiyatlarındaki dengesiz dalgalanma devam ederken Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan önemli bir tahmin geldi.

Yeniakit Publisher
2022-09-30 16:05:00 -
'Altın 1300 lira olacak' diyerek tarih verdi! Sürpriz tahmin

Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan, “Gram altında fiyat şu anda 980 lira. Yeni yılda altındaki öngörümüz 1200-1300 lira bandında” dedi.

Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan, yeni yılda altın fiyatlarında artış beklediklerini söyledi.

Kalkan, şöyle konuştu:

“Hani bir hendekten veya çukurdan karşıdan karşıya atlamaya çalışırsın, gerinirsin gerinirsin hızlı koşarsın da atlamaya çalışırsın, şu anda altın o aşamada. Dolarda düşüş eğilimi bekleniyor ve düşecek de. Euro çöp oldu. Doların 900 lira üstündeydi baya bir gerisinde kaldı şimdi. Diyorlar ki ‘Amerika battı, gitti’ ama gücünü koruyor, gram 980. Altında öngörümüz bin 200- bin 300 bandı.”

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