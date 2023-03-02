Altılı masadan kim çıkacak? Toplantı öncesi kritik mesaj

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli çifte depremin ardından beşik gibi sallanmaya devam ederken siyaset kulisleri de hareketlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada seçim mesajı verirken ''Vakit geliyor inşallah. Bu millet 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır.'' ifadelerini kullandı.

ALTILI MASA BUGÜN TOPLANIYOR

Millet İttifakı da cumhurbaşkanı adayını bugün, Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda belirleyecek. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, 2 Mart günü toplanacak olan Altılı Masa'nın ilk kez adayı konuşacağını belirtti. Kulislerde konuşulana göre; altılı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklanacak.

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AKŞENER: BAZI APOLETLERDEN VAZGEÇMEK GEREKİR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den kritik toplantı öncesi dikkat çeken bir mesaj geldi. Akşener, grup toplantısında yaptığı açıklamada "Bazen apoletlerden vazgeçmek gerekir." diye konuştu.

''ADAY BELİRLERİZ AÇIKLAMAK İÇİN İLERİ BİR TARİH BELİRLERİZ''

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise adayın belirleneceği kritik toplantı öncesinde dün bir grup gazeteci ile bir araya geldi. Adayın isminin toplantının ardından açıklanmayacağını belirten Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı; "Nasıl ki Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem metnini liderler olarak belirledik ama açıklaması için bir tarih verdik. Anayasa metni ile ilgili olarak da benzer bir yol izledik. Burada da benzer bir durum olur. Adayı belirleriz ve açıklamak için de ileri bir tarih belirleriz...

" EREN ERDEM: KILIDÇAROĞLU DIŞINDA ADAY ÖNERİLMEYECEK

Öte yandan altılı masanın cumhurbaşkanı adayına ilişkin konuşan CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu dışında başka bir ismin önerilmeyeceğini söyledi.

YAVAŞ'TAN ADAYLIK SİNYALİ

Geçtiğimiz günlerde Habertürk canlı yayınına katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, altılı masanın kendisini aday gösterip göstermeyeceğine yönelik soruya, şu yanıtı vermişti; ''Bu benim için görevdir o zaman, ama sayın genel başkanlar Kılıçdaroğlu ve Akşener’in ortak iradesine karşı bir hareket yapmam mümkün değil.''