Altılı masada şimdi de Suriye tartışması... Sadece 1 kişi gelişmeden rahatsız

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, altılı masanın son toplantısına ilişkin değerlendirme yaptı.

Barlas'ın bugünkü yazısının ilgili bölümü...

Bugün 6'lı masa sezonun son toplantısını Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde yapıyor. Bu masadan bir aday çıkacağını artık kimse beklemiyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistemin yol haritasının belirleneceği söyleniyor. İttifakın küçük ortaklarının, "Bu masanın eskisi gibi bir önemi kalmadı" şeklindeki sözleri aslında kendilerinin de ümitsiz olduğunu ortaya koymuştu.

Son toplantıda özellikle Suriye ile barışma sürecinin konuşulacağının altı çiziliyor. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti başta olmak üzere bir tanesi hariç bütün partilerin destek vermesi bekleniyor. Tahmin edileceği üzere sadece Suriye krizinin mimarı olan Davutoğlu, Suriye ile normalleşme sürecinin karşısındaymış.