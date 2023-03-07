Altılı masada alınan nefesten haberi olan isim duyurdu! İmamoğlu ve Yavaş formülü reddedildi
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın güçlendirilmiş cumhurbaşkanı yardımcılığı formülünün diğer liderler tarafından kabul edilmediğini, bu nedenle altılı masa toplantısına ara verilmek zorunda kalındığını belirtti.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın güçlendirilmiş cumhurbaşkanı yardımcılığı formülünün diğer liderler tarafından kabul edilmediğini, bu nedenle altılı masa toplantısına ara verilmek zorunda kalındığını belirtti. Selvi, "Liderler, seçtirdikleri belediye başkanlarının kendileriyle eşit hatta kendilerinden bir gömlek üstte olan güçlendirilmiş cumhurbaşkanı yardımcısı olmasına itiraz ettiler" dedi.