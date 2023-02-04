Altılı masada Akşener ile Davutoğlu arasında şok eden diyalog! Araya Karamollaoğlu girmiş

Altılı masa toplantılarında konuşulanlara dair bomba kulis, yazar Talat Atilla'dan geldi.

Atilla, bugünkü yazısında, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında yaşandığı iddia edilen gerilim dolu diyaloglara yer verdi.

Akşener: 0,5 oyu olan bir parti ile, yüzde 15'i olan İyi parti eşit olabilir mi?

"Kulis değil bilgi" diyen Türktime yazarı Atilla, masadaki anekdotu şöyle aktardı:

"Hangi partinin nerede, nasıl, hangi temsil gücüyle konuşlandıracağı konusu hafiften açılınca, Akşener biraz da tebessümle "Allah aşkına biz bizeyiz şimdi. Gerçekçi olalım. 0,5 oyu olan bir parti ile, yüzde 15'i olan İyi parti eşit olabilir mi? " der.

Davutoğlu: Seçimler 0,5 oy farkla kazanılacaksa evet

Sessizliği çayından bir yudum alan Ahmet Davutoğlu bozar.

Gelecek Partisi Lideri tıpkı Akşener gibi gülerek ama kararlı bir tonda "Neden olmasın? Engel ne? Şayet seçimler 0,5 oy farkla kazanılacaksa evet, 0,5 ile yüzde 15'in hiç bir farkı yok!" yanıtını verir.

Masaya "Düşünmeden söylenen söz, nişan almadan ateş etmeye benzer." duygusu hakim olunca, zaman kazanmak için kimi kafasını kaşır.

Birisi tavana bakar...

Başka lider önündeki kağıtları karıştırmaya başlarken...

Diğerleri de ölü taklidi yapar :))

Bu kadraj, Akşener'in "Bunlar her yönüyle konuşulup, tartışılmalı. Herkesin hakkını alacağı sağlıklı bir sistemle yürümeliyiz! " cevabıyla bozulur.

Karamollaoğlu araya girdi

Davutoğlu Akşener'e karşılık vermek üzereyken gerginleşme potansiyeli olan atışmanın finalini Temel Karamollaoğlu yapar;

"Konuşa konuşa bunların hepsini çözeriz. Masa kavga etsin diye dört gözle bekleyenleri sevindirmemek lazım!"