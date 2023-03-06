Altılı masa toplantısı devam ederken Mustafa Destici'den flaş hamle! Türkiye bunu konuşuyor

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Altılı Masa'yı terk etmesi başlayan gerilim, bugün saat 15:40 itibariyle sona erdi. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın ziyaret ettiği Akşener, "İkiniz cumhurbaşkanı yardımcısı olursanız olur" dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kabul etti. Kılıçdaroğlu, Akşener, Yavaş ve İmamoğlu görüştü. Meral Akşener Altılı Masa'ya döndü. Saadet Partisi'nde Altılı Masa yeniden kuruldu.

Tüm bunlara rağmen, BBP lideri Mustafa Destici Akşener’i Cumhur İttifakı’na davet etti.

TGRT Haber’de Cem Küçük ile Günaydın Türkiye Programında Destici, “Millet ittifakı en az 10 puan kaybetti” dedi.



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