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Medya Altılı masa ile ilgili "maklube" iddiası şok etti
Medya

Altılı masa ile ilgili "maklube" iddiası şok etti

Engin Ardıç, deprem nedeniyle bugüne ertelenen altılı masa toplantısıyla alakalı ilginç bir iddiayı ortaya attı. Toplantının yemek menüsüyle ilgili tahmin yürüten Ardıç, "FETÖ'cüleri serbest bırakmak niyetinde olduklarına göre menüde 'maklube' de olabilir ha" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-18 12:37:00 -
Altılı masa ile ilgili "maklube" iddiası şok etti

Engin Ardıç, deprem nedeniyle bugüne ertelenen altılı masa toplantısıyla alakalı ilginç bir iddiayı ortaya attı. Toplantının yemek menüsüyle ilgili tahmin yürüten Ardıç, "FETÖ'cüleri serbest bırakmak niyetinde olduklarına göre menüde 'maklube' de olabilir ha" dedi.

Ardıç, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Bugün konumuz önemsiz ve gereksiz haberler...

Altılı bilmemne gene toplanıyor.

13 Şubat'ta toplanacaklardı ama deprem nedeniyle ertelemişler, 18 Şubat'a almışlar.

Toplantı Saadet Partisi'ndeymiş.

Yemekte ne yiyecekler, henüz bilinmiyor.

Kereviz var mı? Seversiniz.

"İslami" bir şeyler olabilir.

FETÖ'cüleri serbest bırakmak niyetinde olduklarına göre "maklube" de olabilir ha...

Konuları deprem.

"Neler yapabileceklerini" tartışacaklarmış.

Fakat bazı kurmaylar, "Çıkarken bize seçim tarihini de sorabilirler, hazırlıklı olalım" demişler.

Olsunlar.

"Aday" da sorabilirlermiş.

Onu da görelim bari!

Yok yok, ne yedikleri daha önemlidir."

 

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