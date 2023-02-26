Altılı masa devriliyor mu? CHP'de olağanüstü toplantı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam saatlerinde daha önce deprem felaketi sebebiyle ertelenen Parti Meclisi Toplantısını yapma kararı aldığı ve CHP'li yöneticileri toplantıya davet ettiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu partinin desteğini alarak masadan ismi çıkmasa bile adaylığını açıklamayla ilgili destek isteyeceği yönünde iddialar bulunuyor.

Toplantının İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in FOX TV canlı yayınında CHP'ye yönelik sert sözlerinin ardından alelacele yapılması ise dikkat çekti.

Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu hakkında verilen kararlar sonrası yapılan Saraçhane buluşmasında Kılıçdaroğlu'nu aradığını ancak ulaşamadığını belirtmişti. CHP Genel Başkanının yanında bulunan kişiler için de "Gerizekalı" yakıştırmasında bulunmuştu.

Ortak aday tartışmalarına da sert bir dille değinen Akşener "Benim bilgim içinde bu masa noter görevi görmeyecek" demişti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Akşener'den CHP'ye adaylık çıkışı: 'Bu masa noter görevi görmeyecek'Akşener'den CHP'ye adaylık çıkışı: 'Bu masa noter görevi görmeyecek'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti meclisi üyelerine gönderdiği 24 Şubat 2023 tarihli yazıda şu ifadeler kullanıldı:

"09 Şubat 2023 Perşembe günü toplanacağı bildirilen Parti meclis Toplantısı, ülkemizde yaşanan felaket nedeniyle ertelenmişti. 26 Şubat 2023 Pazar günü saat 13.00'te Ankara'da Parti Genel Merkezi'nde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

TOPLANTI GÜNDEMİ

1: Saygı duruşu

2: Genel Başkanın Sunuşu

3: Afetle ilgili genel değerlendirmeler

4: 2023 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi hazırlık ve çalışmaları hakkında görüşme

5: Dilek ve öneriler"