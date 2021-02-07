Altı yaşında güreşe başladı! Hedefi dünya şampiyonluğu

Akkaya, AA muhabirine, küçük yaşlarda başladığı güreşte, çok çalışarak zirveye çıkmak istediğini belirtti.

Bulgaristan'da yapılan Balkan Şampiyonası'nda Yıldız Kızlar Balkan ikincisi ve Ukrayna'da yapılan Dünya Plaj Yıldız Kızlar Güreş Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü olduğunu hatırlatan 18 yaşındaki güreşçi, uluslararası müsabakalara katılarak şampiyonluklarına yenilerini eklemek istediğini söyledi.

Güreşte kadınların da artık erkekler kadar başarılı olduğunu vurgulayan Akkaya, "Daha önce bir çok madalya kazandım. Bu sporu sevmeden başarı alınamaz. Severek yaparsanız ve sabrederseniz, başarı ve şampiyonluk mutlaka geliyor. Amacım dünya şampiyonu olmak." dedi.

Akkaya, haftada 5 gün antrenman yaparak müsabakalara hazırlandıklarını dile getirerek, form durumunun her geçen gün daha da yükseldiğini belirtti.

Antrenör Kobal: "Türkiye Şampiyonası'nda şampiyonluk bekliyoruz."

15 Yaş Altı ve Yıldız Kızlar Türkiye Güreş Milli Takımı Teknik Sorumlusu Fatih Kobal ise milli takımın haftada 5 gün antrenman yaparak müsabakalara hazırlandığını belirtti.

Sporcuların form durumlarının gayet iyi olduğunu anlatan Kobal, ilk olarak Türkiye Şampiyonası'na katılacaklarını burada birinci olanların da dünya şampiyonası ve Yunanistan'da yapılacak olan Balkan Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacağını söyledi.

Milli takımda çok başarılı sporcuların bulunduğunu vurgulayan Kobal, "Geçtiğimiz yıl Bulgaristan'da yapılan Yıldız Kızlar Balkan Güreş Şampiyonası'nda güreşçilerimiz Esma Akkaya ve Gülsüm Bingöl çok başarılı sonuçlar elde etti. İkinci olan güreşçimiz Esma ayrıca Ukrayna'da düzenlenen Dünya Plaj Yıldız Kızlar Güreş Şampiyonası'nda da dünya üçüncülüğü elde etti. Gurur duyduk. Bu iki kızımız da geçen yılın en iyileri. İkisinden de Türkiye Şampiyonası'nda şampiyonluk bekliyoruz. Bu kızlarımızın şampiyon olmasını ve onlarla birlikte Avrupa, dünya ve Balkan şampiyonlarında birinciliklere uzanmak istiyoruz." şeklinde konuştu.