  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Altı tünel üstü minare

Artvin’in Borçka ilçesi Güreşen köyünde vatandaşlar, cami minaresinin altından yapılan tüneli kullanarak evlerine gidiyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 09:29:55 -
Altı tünel üstü minare

Artvin’in Borçka ilçesi Güreşen köyünde vatandaşlar, cami minaresinin altından yapılan tüneli kullanarak evlerine gidiyor.


Artvin’in Borçka ilçesi cami ve minareleriyle ön plana çıkıyor. Tarihi camiler ve sular altında kalan minarelerin yanı sıra, binalar arasında sıkışmış minareler ilginç görüntüler ortaya çıkarıyor.


İlçeye bağlı Güreşen köyünde yıllar önce inşa edilen köy camisi arazi kıtlığı nedeniyle binalara bitişik yapılmış. Camiye daha sonra eklenen minare ise cami ve hemen bitişiğinde bulunan binanın tam ortasına dikilmiş.


Minarenin altında bulunan tünele, merdiven yapan bölge halkı bu sayede üst mahalleye ulaşımı daha kısa yollardan sağlıyor.


Öte yandan, ilçenin bir başka minaresi ise Muratlı barajı suları altına kalmasıyla ünlü. Borçka ilçesinde, 15 yıl önce inşa edilen Muratlı Barajı’nın suları altında kalan Karşıköy’den geriye, kısmen görünen minare ile çay fabrikasının bacası kaldı. 56 metre uzunluğunda olan ve 35 metresi su altında kalan minareye, baraj gölüne açıldıkları sandalla ulaşılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı