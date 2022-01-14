Altı temel gıda maddesine zam yasaklandı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın, enflasyondaki tırmanışın önüne geçmek için altı temel gıda maddesinde fiyatların sınırlandırılması talimatını verdiğini yazan Mevlüt Tezel, "Orban'ın talimatına göre şeker, un, ayçiçek yağı, tavuk göğsü, domuz budu ve süt gelecek aydan itibaren 15 Ekim'deki fiyatlar üzerinden satılacak" ifadelerini kullandı. İşte Sabah gazetesindeki o dikkat çekici yazı:

"Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülke tarihinin en çekişmeli seçimlerine hazırlandığı bu günlerde enflasyondaki tırmanışın önüne geçmek için altı temel gıda maddesinde fiyatların sınırlandırılması talimatını verdi.

Avrupa çapında fiyatların enerjinin yükselen maliyeti nedeniyle arttığını belirten Orban, şeker, un, ayçiçek yağı, tavuk göğsü, domuz budu ve süte fiyat sınırlandırması uygulayacağını açıkladı.

Orban'ın talimatına göre bu ürünler gelecek aydan itibaren 15 Ekim'deki fiyatlar üzerinden satılacak.

Orban vatandaşların yükünü hafifletmek için akaryakıt ve ev kredilerini de dondurmuştu.

İşte seçim kazandıracak yöntem bu. İlkbahardaki genel seçimlerde Orban'ın kazanacağına dair bahse girerim!

Türkiye'de de bazı temel gıda ürünlerine zam yasağı getirilse... Hatta bu ürünler ekim, kasım ayındaki fiyatlar üzerinden satılsa... Ve bu indirimden sadece dar ve orta gelirliler faydalansa vatandaş rahat bir nefes alır.

"O zaman marketler yağ, şeker, un, süt, yumurta" satmaz diyebilirsiniz. Türkiye'de üretilen temel gıda maddeleri için her şekilde bir formül bulunur. Macaristan bunu yapıyor, Türkiye neden yapamasın?

ROBİN HOOD VERGİSİ!

Temel gıdalarda indirim için zenginlerden Robin Hood vari 'servet vergisi' alınabilir. Çünkü zenginler ekonomik krizde daha da zengin oldular!

Türkiye'de servet unsurları üzerinden alınan vergilerin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içindeki payı yüzde 1 civarında. Oysa Fransa'da bu oran yüzde 4.4, Kanada'da yüzde 3.9, İngiltere'de yüzde 4.2 civarında! Yani devlet bu vergiyi alsa kimsenin itirazı olamaz!

AK Parti, üretim ve istihdam artsın diye şirketlerin, ticaretle uğraşanların önünü hep açtı. Ekonomi iyiyken büyük paralar kazanan bazı dev şirketler son dönemde servetlerini yurt dışına taşıdı! Birçok zengin ise yatırım yapmak yerine parasını dövizde ve faizde tutuyor.

Son bir yılda Türkiye'de hesabında 1 milyon TL ve üzeri mevduat olan kişi sayısı yüzde 65 artışla 511 bin 685'e yükseldi. Türkiye'nin nüfusu ise 84 milyon!

Türkiye'de de en zengin yüzde 10, tüm gelirin yüzde 54,5'ini alırken, en yoksul yüzde 50'nin payı sadece yüzde 12. Yüzde 10'dan alınacak servet vergisi, temel gıda ürünleri hatta elektrik ve doğal gaz da indirime harcansa dar ve orta gelirli vatandaşlar nefes alır!"