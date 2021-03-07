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Medya Altı kaval, üstü şeşhane! Yesinler sizin eşitliğinizi
Medya

Altı kaval, üstü şeşhane! Yesinler sizin eşitliğinizi

Gerçekten zulme uğrayan kadınlara karşı üç maymunu oynayan sözde kadın savunucuları pandemiye rağmen sokaklara akın ederken, onlara en büyük desteği ise malum medya veriyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 15:13:00 -
Altı kaval, üstü şeşhane! Yesinler sizin eşitliğinizi

 Yeniakit.com.tr 

CHP'deki taciz ve tecavüzlere, Diyarbakır'daki gözü yaşlı annelere, yuvaları dağıtılmış genç evlilik mağdurlarına, PKK terör örgütünün dağa kaçırıp tecavüz ettiği genç kadınlara karşı üç maymunu oynayan sözde kadın savunucuları, pandemiye rağmen sokakları doldurmaya devam ediyor. Onlara en büyük desteği ise malum medya veriyor.

Eşitlikten dem vuran paçavranın ilk cümlesine bakın!

Paçavra Birgün, İstanbul Maltepe'de düzenlenen sözde kadın hakkı eylemini haberleştirirken vatandaşların aklıyla açıkça alay etti. Haberde bir kadının elindeki 'eşitleneceğiz' sloganının yazılı olduğu pankartı öne çıkartıp eşitlikten dem vuran paçavra, haberin daha giriş cümlesinde bütün erkekleri ötekileştirerek, 'Erkek şiddetine karşı meydanlarda olacağız' ifadesini kullandı.

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Yorumlar

mevhibe inal

"Birbirimizin çaresiyiz" kadın-erkek el ele...haksızlığa, edepsizliğe, işgallere, darbelere, bölücülere karşı.
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